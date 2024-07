LIVE TEXT | România – Olanda. Tricolorii visează la sferturi

Astăzi, de la ora 19:00, România visează! Tricolorii vor întâlni Olanda în sferturile de finală ale EURO 2024, iar partida poate fi urmărită live text, pe România Liberă.

Federația Română de Fotbal a anunțat că se așteaptă ca peste 25.000 de suporteri ai României să fie prezenți în tribune la meciul de marți împotriva Olandei, în optimile de finală ale EURO 2024. Acest număr impresionant de fani români este o dovadă a susținerii masive pe care echipa națională o primește în acest moment crucial al competiției.

De asemenea, organizatorii au confirmat că peste 7.000 de suporteri olandezi vor fi și ei prezenți la meci, creând astfel o atmosferă vibrantă și plină de energie pe stadionul din Munchen. Această confruntare promite să fie una spectaculoasă, atât pe teren, cât și în tribune, unde fanii ambelor echipe vor încerca să-și motiveze favoriții cu toată forța lor.

Pentru România, suportul din tribune poate juca un rol esențial în obținerea unui rezultat pozitiv împotriva unei echipe puternice precum Olanda. Tricolorii, sub conducerea antrenorului Edi Iordănescu, sunt pregătiți să lupte pentru fiecare minge și să demonstreze că merită să continue aventura la EURO 2024. Fanii sunt așteptați să creeze o atmosferă de neuitat și să fie alături de echipă într-unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a fotbalului românesc.

“În mod cert ne aflăm în fața celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experiența lui uriaşă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită. Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiție şi sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiție fără precedent şi sacrificiu total într-o singură direcție. Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieții sunt pregătiți, acum spun că sunt pregătiți, dar e nevoie şi de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci. Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult?”, declara Edi Iordănescu în urmă cu o zi.

