Sfârșitul lunii august aduce o gură de oxigen pentru turiștii care își doresc câteva zile la mare fără să plătească tarifele de vârf. Potrivit analizei unei agenții de turism, citată de Agerpres, prețurile au scăzut cu 10-20% după mijlocul lunii, iar numeroase unități de cazare vin cu oferte speciale care includ mese, nopți bonus sau acces gratuit la plajă privată. „Este o perioadă ideală pentru cei care vor să profite de mare și soare la un cost mai avantajos”, susțin reprezentanții platformei.

În Mamaia, un sejur devine accesibil chiar și pentru bugete medii: camerele duble la hoteluri de 3 stele pornesc de la 280 lei pe noapte cu mic dejun inclus, însă există și opțiuni mai economice, de la 189 lei fără masă sau 230 lei cu mic dejun. Pentru turiștii care preferă confortul de 4 stele, prețurile încep de la 392 lei pe noapte.

Eforie Nord rămâne una dintre stațiunile favorite pentru familii, cu tarife de la 250 lei pe noapte pentru camere cu demipensiune. La hotelurile de 3 stele, prețurile variază între 190 lei fără masă și 317 lei cu mic dejun inclus, iar în resorturile de 4 stele, costurile ajung la 562 lei pe noapte. Cele mai mici prețuri se găsesc în Eforie Sud și Venus, unde hotelurile de 2 stele practică tarife sub 190 lei pe persoană.

Pentru tineri și grupuri, Costineștiul rămâne atractiv, cu cazări la pensiuni și vile de la 220 lei pe noapte. La polul opus, Neptun-Olimp propune oferte premium, cu tarife de la 300 lei pe noapte în hoteluri de 4 stele, care includ pachete cu plajă privată și facilități de wellness.

Deși sezonul estival se apropie de final, litoralul continuă să fie printre destinațiile preferate ale românilor. Cele mai multe rezervări se concentrează în Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Neptun-Olimp, unde hotelierii încearcă să atragă clienți prin pachete gândite pentru familii și grupuri de prieteni.

