Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări joi că prețul gazelor naturale nu va crește, iar pentru energia electrică se lucrează la soluții care să reducă factura finală a consumatorilor. Oficialul a explicat că strategia vizează atât reglarea pieței, cât și extinderea capacităților de producție.

Ivan a subliniat că măsura cea mai importantă rămâne creșterea producției interne de energie, însă efectele concrete vor fi vizibile abia peste aproximativ un an și jumătate. Potrivit acestuia, în perioada următoare vor fi finalizate proiecte care vor aduce în sistem aproape 2.000 de MW suplimentari.

„Am stabilit responsabilități clare pentru fiecare proiect și monitorizez săptămânal stadiul implementării. Ne-am propus ca, în următoarele 18 luni, să aducem în producție noi capacități energetice la nivel național”, a precizat ministrul la Antena 3.

