Liga Campionilor: Chelsea, Liverpool și Bayern Munchen au câștigat fără emoții meciurile jucate

Chelsea, Liverpool și Bayern Munchen au câștigat la diferențe de patru goluri meciurile jucate, miercuri seara, în etapa a treia a Ligii Campionilor la fotbal.

Chelsea a surclasat-o pe Ajax cu 5-1, dar ”lăncierii” au jucat cea mai mare parte a timpului în zece oameni, după eliminarea lui Kenneth Taylor (17). Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez (penalty), Estevao (penalty) și Tyrique George au înscris pentru londonezi, în timp ce pentru oaspeți a punctat Wout Weghorst (penalty).

Liverpool a dispus de Eintracht cu 5-1, la Frankfurt, punând capăt seriei de patru înfrângeri. Gazdele au deshcis scorul prin Rasmus Kristensen (26), dar ”cormoranii” s-au dezlănțuit în finalul primei reprize, când au înscris de trei pri în decurs de zece minute, prin Hugo Ekitike (35), Virgil van Dijk (39) și Ibrahim Konate (44). Oaspeții au mai marcat de două ori după pauză, prin Cody Gakpo (66) și Dominik Szoboszlai (70), obținând a doua lor victorie în Champions League.

Bayern Munchen nu a avut emoții cu FC Bruges, de care a trecut cu 4-0, având titular un jucător de doar 17 ani, Lennart Karl, care a deschis scorul în min. 5, acesta fiind primul său gol în competiție. Harry Kane (14), Luis Diaz (34) și Nicolas Jackson (79) au marcat celelalte goluri ale bavarezilor.

Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee competiție (15), a trecut la limită de Juventus Torino, cu 1-0, prin golul lui Jude Bellingham. Cei mai buni jucători de pe teren au fost cei doi portari, Di Gregorio (Juve), respectiv Courtois (Real).

Sporting Lisabona a reușit să o învingă pe Olympique Marseille cu 2-1, după ce echipa antrenată de Roberto De Zerbi a jucat a doua repriză în zece oameni. OM a deschis scorul prin Igor Paixao, dar campioana Portugaliei a izbutit în cele din urmă să își impună superioritatea numerică, prin golurile înscrise de Geny Catamo (69) și Alisson Santos (86), în ultima parte a meciului.

Alte două partide s-au încheiat cu scor ”alb”, 0-0, AS Monaco – Tottenham Hotspur și Atalanta Bergamo – Slavia Praga.

Rezultate:



Marți



FC Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1

Au marcat: Fermin Lopez 7, 39, 76, Lamine Yamal 68 – penalty, Marcus Rashford 74, 79, respectiv Ayoub El Kaabi 54 – penalty.

Cartonaș roșu: Santiago Hezze (Olympiakos) 57.

Kairat Almatî – FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Joao Correia (FC Pafos) 4.

Arsenal Londra – Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel Magalhaes 57, Gabriel Martinelli 64, Viktor Gyorkeres 67, 70.

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain 2-7



Au marcat: Aleix Garcia 38 – penalty, 54, respectiv Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Hvicea Kvarațhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90.

Alex Grimaldo (Bayer) a ratat un penalty în min. 25 (bară).

Cartonașe roșii: Robert Andrich (Bayer) 32, Ilia Zabarnîi (PSG) 37.

FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4



Au marcat: Waldemar Anton (autogol) 33, Viktor Dadason 90+1, respectiv Felix Nmecha 20, 77, Ramy Bensebaini 61 – penalty, Fabio Silva 87.

Newcastle United – Benfica Lisabona 3-0



Au marcat: Anthony Gordon 32, Harvey Barnes 71, 83.

PSV Eindhoven – Napoli 6-2



Au marcat: Alessandro Buongiorno (autogol) 35, Ismael Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Ricardo Pepi 87, Couhaib Driouech 89, respectiv Scott McTominay 31, 86.

Cartonaș roșu: Lorenzo Lucca (Napoli) 76.

Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4



Au marcat: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 – penalty, Francesco Pio Esposito 76.

Villarreal – Manchester City 0-2



Au marcat: Erling Haaland 17, Bernardo Silva 40.

Miercuri



Athletic Bilbao – Qarabag FK 3-1



Au marcat: Gorka Guruzeta 40, 88, Robert Navarro 70, respectiv Leandro Andrade 1.

Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1



Au marcat: Victor Osimhen 3, 33, Yunus Akgun 60, respectiv Andreas Helmersen 76.

AS Monaco – Tottenham Hotspur 0-0

Atalanta Bergamo – Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen – FC Bruges 4-0



Au marcat: Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Nicolas Jackson 79.

Chelsea Londra – Ajax Amsterdam 5-1



Au marcat: Marc Guiu 18, Moises Caicedo 27, Enzo Fernandez 45 – penalty, Estevao 45+6 – penalty, Tyrique George 48, respectiv Wout Weghorst 33 – penalty.

Cartonaș roșu: Kenneth Taylor (Ajax) 17.

Eintracht Frankfurt – Liverpool 1-5



Au marcat: Rasmus Kristensen 26, respectiv Hugo Ekitike 35, Virgil van Dijk 39, Ibrahim Konate 44, Cody Gakpo 66, Dominik Szoboszlai 70.

Real Madrid – Juventus Torino 1-0

A marcat: Jude Bellingham 57.

Sporting Lisabona – Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Geny Catamo 69, Alisson Santos 86, respectiv Igor Paixao 14.

Cartonaș roșu: Emerson Palmieri (OM) 45+2.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 13-3 9

2 Bayern Munchen 3 3 0 0 12-2 9

3 Inter Milano 3 3 0 0 9-0 9

4 Arsenal 3 3 0 0 8-0 9

5 Real Madrid 3 3 0 0 8-1 9

6 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7

7 Manchester City 3 2 1 0 6-2 7

8 Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6

9 FC Barcelona 3 2 0 1 9-4 6

10 Liverpool 3 2 0 1 8-4 6

11 Chelsea 3 2 0 1 7-4 6

11 Sporting Lisabona 3 2 0 1 7-4 6

13 Qarabag FK 3 2 0 1 6-5 6

14 Galatasaray 3 2 0 1 5-6 6

15 Tottenham Hotspur 3 1 2 0 3-2 5

16 PSV Eindhoven 3 1 1 1 8-6 4

17 Atalanta 3 1 1 1 2-5 4

18 Olympique Marseille 3 1 0 2 6-4 3

19 Atletico Madrid 3 1 0 2 7-8 3

20 FC Bruges 3 1 0 2 5-7 3

21 Athletic Bilbao 3 1 0 2 4-7 3

22 Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 7-11 3

23 Napoli 3 1 0 2 4-9 3

24 Union Saint-Gilloise 3 1 0 2 3-9 3

25 Juventus 3 0 2 1 6-7 2

26 Bodo/Glimt 3 0 2 1 5-7 2

27 AS Monaco 3 0 2 1 3-6 2

28 Slavia Praga 3 0 2 1 2-5 2

29 FC Pafos 3 0 2 1 1-5 2

30 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2

31 Villarreal 3 0 1 2 2-5 1

32 FC Copenhaga 3 0 1 2 4-8 1

33 Olympiakos Pireu 3 0 1 2 1-8 1

34 Kairat Almatî 3 0 1 2 1-9 1

35 Benfica 3 0 0 3 2-7 0

36 Ajax 3 0 0 3 1-11 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

