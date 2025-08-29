Atacul masiv lansat joi de armata rusă asupra capitalei Ucrainei s-a soldat cu cel puțin 21 de victime, între care patru copii. Rachetele și dronele au lovit blocuri de locuințe, școli și clădiri oficiale. Echipele de salvare au căutat toată ziua supraviețuitori sub dărâmături.

Președintele american Donald Trump s-a declarat nemulțumit de evoluția conflictului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis:

„(Președintele) nu a fost încântat de această veste, dar nici nu a fost surprins. Poate că nici cele două tabere ale acestui război nu sunt pregătite să îl încheie singure”.

Germania: nicio șansă de întâlnire Putin–Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz, aflat în Franța la o reuniune cu Emmanuel Macron, a fost tranșant:

„Este clar că o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin nu va avea loc. Acest lucru contrastează cu ceea ce s-a convenit săptămâna trecută între președintele Trump și președintele Putin”.

NATO avertizează asupra pericolului rusesc

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că „nu putem fi naivi în privința Rusiei. Nu putem fi naivi în privința lui Vladimir Putin. Rusia este capabilă de multe, este dispusă să facă orice consideră necesar pentru a aduce războiul într-o situație favorabilă lor, dar nu va reuși”.

Dublul atac cu rachete și drone a avariat și sediile delegației Uniunii Europene și British Council din Kiev. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat dur:

„Sunt revoltată de atacul asupra Kievului, care a lovit si birourile UE. (…) Acest atac arată că Moscova nu se dă în lături de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii și chiar țintind Uniunea Europeană”.

Moscova susține că a lovit doar obiective militare

În replică, Kremlinul a anunțat că atacurile au vizat exclusiv infrastructura militară. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat:

„Forțele armate ruse își duc la îndeplinire sarcinile. Rusia continuă să lovească obiective de infrastructură militară și paramilitară. Loviturile sunt reușite, țintele sunt distruse, iar operațiunea militară specială continuă”.

Contraofensiva ucraineană: rafinării rusești lovite

Potrivit Moscovei, Ucraina a atacat în ultima lună mai multe rafinării din vestul Rusiei, reducând cu aproape 20% capacitatea de procesare a petrolului.

În unele regiuni, autoritățile au interzis vânzarea de combustibil către civili, iar acolo unde acesta este disponibil, cozile se întind pe kilometri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.