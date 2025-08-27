Trump impune tarife de 50% pentru importurile din India, tensionând relațiile comerciale și economice dintre cele două state

Președintele american Donald Trump a implementat tarife de 50% asupra majorității importurilor provenite din India, ca măsură de represalii pentru achizițiile de petrol rusesc efectuate de New Delhi. Măsura, care a intrat în vigoare imediat după miezul nopții de miercuri la Washington, riscă să afecteze semnificativ economia indiană și să perturbe lanțurile globale de aprovizionare.

Trump impune tarife de 50% pentru importurile din India

Anterior, tarifele impuse de SUA asupra bunurilor indiene erau de 25%, dar Trump a decis dublarea acestora, acuzând India că, prin achizițiile de petrol rusesc, sprijină indirect războiul Rusiei în Ucraina. În contextul revenirii sale la Casa Albă în ianuarie, Trump a majorat semnificativ tarifele asupra produselor provenite din multe țări, tensionând relațiile comerciale cu aliați și rivali și generând temeri privind creșterea inflației.

Această ultimă decizie plasează exportatorii indieni într-o poziție dificilă, impunându-le unele dintre cele mai ridicate taxe vamale aplicate de SUA bunurilor străine. În timp ce unele produse-cheie, precum smartphone-urile, sunt momentan scutite, sectoare precum textilele, bijuteriile și produsele din fructe de mare se confruntă cu scăderi drastice ale comenzilor. Economia indiană, deja afectată, riscă o reducere a creșterii PIB-ului sub 6%, avertizează experți economici, în timp ce țări concurente din Asia de Sud-Est profită de pe urma tarifelor mai reduse pentru a atrage clienți americani.

CITEȘTE ȘI – Românii, tot mai dornici de credite pentru locuințe. 2025 ar putea fi un an record pentru piața ipotecară

În fața presiunii americane, guvernul indian a adoptat un ton defensiv, refuzând să oprească achizițiile de petrol rusesc și promovând consumul de produse locale prin campanii naționale. Premierul Narendra Modi a îndemnat populația să cumpere produse „Made in India”, subliniind că tarifele nu vor schimba strategia comercială a țării.

În plan diplomatic, tensiunile generate de noile tarife riscă să erodeze încrederea pe termen lung între Washington și New Delhi, chiar dacă discuțiile comerciale continuă la nivel tehnic. Oficialii indieni subliniază că relația strategică dintre cele două mari economii este acum pusă în pericol și că reconstrucția acestei încrederi va necesita timp considerabil.

În timp ce Trump acuză India de finanțarea indirectă a războiului din Ucraina, măsuri similare nu au fost aplicate Chinei, un alt mare cumpărător de petrol rusesc. În schimb, India își consolidează relațiile cu Rusia, considerată „prieten de nădejde”, și planifică apropierea de China prin participarea premierului Modi la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, urmărind stabilizarea relațiilor după tensiunile din Himalaya din 2020.

Experții în politica sud-asiatică consideră că această decizie a administrației Trump ar putea fi catalogată drept un „autogol” în relațiile cu unul dintre principalii parteneri strategici, riscând să afecteze pe termen lung atât comerțul bilateral, cât și echilibrul geopolitic în regiune.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.