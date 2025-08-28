Contractul se va derula pe o perioadă de 4 ani și va viza sute de situri și arii protejate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de monitorizare a speciilor de păsări, proiect finanțat din fonduri europene și evaluat la peste 36 de milioane de lei. Contractul, cu o durată de 44 de luni, vizează urmărirea a aproximativ 270 de specii incluse în anexele Directivei Păsări, atât pe întreg teritoriul țării, cât și în cele peste 600 de situri Natura 2000, inclusiv 171 de arii speciale de protecție avifaunistică.

Proiectul presupune activități complexe: deplasări pe teren, colectarea și analiza datelor, identificarea amenințărilor asupra speciilor, utilizarea de echipamente moderne și redactarea rapoartelor oficiale către Comisia Europeană, conform cerințelor articolului 12 din Directiva 2009/147/CE.

„Rezultatele obținute vor sprijini investițiile durabile în infrastructură, agricultură, energie și turism, oferind date esențiale pentru evaluările de mediu. În plus, implementarea proiectului reduce riscul unor sancțiuni financiare prin declanșarea procedurilor de infringement”, a subliniat ministrul Mediului, apelor și pădurilor.

Inițiativa are un buget total de peste 48 de milioane de lei și va fi derulată între 2025 și 2029. Ofertele pentru contract pot fi depuse până pe 23 septembrie 2025, ora 15.00, criteriul de selecție fiind cel mai bun raport calitate-preț.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube