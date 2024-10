Liam Payne, cunoscut pentru activitatea sa ca membru al trupei One Direction, a decedat la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la etajul al treilea al unui hotel din Buenos Aires, conform informațiilor furnizate de autoritățile din Argentina.

Liam Payne, fost membru One Direction, s-ar fi drogat înainte să cadă de la balcon

Potrivit Sky News, o transcriere a apelului efectuat la numărul de urgență 911 dezvăluie o conversație agitată între managerul hotelului și operatorul de urgență, în momentele care au precedat incidentul, reflectând intensitatea situației.

Tragica veste a provocat o mare emoție în rândul fanilor și colegilor săi din industria muzicală, care îi apreciază talentul și impactul pe care l-a avut în cariera sa.

„(…) Avem un oaspete beat, care a consumat droguri și alcool. Când el (neinteligibil) este conștient, sparge totul în cameră”, au fost cuvintele managerului hotelului.

„(…) Caza Azul Palermo. Trebuie să trimiteți pe cineva de urgență pentru că nu știu dacă viața oaspetelui este în pericol, deoarece se află într-o cameră cu balcon, și ne temem că ar putea face ceva care să-i pună viața în pericol”, a mai spus managerul.

Conform corespondentului Sky News, echipajul de ambulanță a ajuns la hotel la doar șase minute după apelul efectuat la numărul de urgență 911.

Salvatorii au descoperit o persoană pe terasa hotelului și au constatat că rănile suferite în urma căderii erau fatale.

Martorii au relatat că au auzit un zgomot puternic, similar unei bubuituri, în curtea hotelului, înainte de a fi găsit trupul neînsuflețit al artistului. Aceasta situație dramatică a lăsat comunitatea șocată, iar fanii sunt în doliu pentru pierderea sa tragică.

Cine a fost Liam Payne

Liam Payne, născut pe 29 august 1993 în Wolverhampton, Anglia, a devenit cunoscut pe plan internațional ca membru al faimoasei trupe britanice One Direction. De-a lungul anilor, Payne a evoluat nu doar ca artist, ci și ca individ, reușind să se remarce în industrie prin talentul său vocal, carisma și personalitatea sa unică.

Liam Payne a câștigat popularitate în 2010, când a participat la emisiunea de talente britanice „The X Factor”. Deși nu a reușit să ajungă în finală ca artist solo, a fost selectat pentru a face parte dintr-un grup format de Simon Cowell, împreună cu Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik și Louis Tomlinson. Astfel, s-a născut One Direction, care avea să devină una dintre cele mai de succes trupe din istoria muzicii pop.

Trupa a lansat numeroase albume de succes, precum „Up All Night”, „Take Me Home”, „Midnight Memories” și „Four”, având hituri memorabile precum „What Makes You Beautiful”, „Story of My Life” și „Best Song Ever”. One Direction a câștigat o mulțime de premii și a acumulat o bază de fani impresionantă, devenind un fenomen global.

