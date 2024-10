Levent Sali reacționează după ce soția sa l-a acuzat că a bătut-o

Tânăra a declarat că a fost bătută cu brutalitate de actor în urma unei crize de gelozie, incidentul având loc în mașină.

Dalia a povestit că relația lor, care a început acum un an pe rețelele sociale, a degenerat treptat, iar Levent Sali a devenit din ce în ce mai gelos, verificându-i constant telefonul.

Potrivit acesteia, în urma agresiunii, a ajuns la spital cu răni grave și a decis să depună o plângere împotriva lui.

În cadrul unei transmisiuni live, Dalia a menționat că mama lui Levent ar fi fost martoră la incident, dar că, în loc să intervină, ar fi luat apărarea fiului, afirmând că „își permite că este bărbat”.

În apărarea sa, Levent Sali a negat vehement acuzațiile, susținând că nu a existat nicio formă de violență în relația lor și că dispune de dovezi pentru a-și susține afirmațiile.

Actorul a declarat că nu se opune emiterii unui ordin de restricție și că, în ciuda conflictului, păstrează sentimente pentru Dalia.

El a subliniat că nu va vorbi de rău despre fosta lui iubită, indiferent de cum va evolua situația.

Nu am de ce să spun de la ce a pornit totul, ce pot să spun este că mâine am instanţă pentru acest subiect. Este o altercaţie în familie atâta tot. Dacă aţi văzut ea a pus o gutieră, dar o să trimit imediat nişte videoclipuri de la jumătate de oră de la gutiera aia pusă, cum este pe live şi cum vorbeşte, nu are niciun semn, nu am bătut-o, nu am făcut nimic de genul, dar instanţa va decide ce şi cum, a declarat Sali Levent, la Antena Stars.