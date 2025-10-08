Leonard Doroftei, imaginea Armatei Române! Gestul „Moșului” a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale

Fostul campion mondial la box a îmbrăcat uniforma militară la invitația Centrului Militar Prahova: „Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”

Doroftei, în uniformă: „Promovez mișcarea, nu înrolarea”

Fostul mare pugilist Leonard Doroftei a participat, la invitația Centrului Militar Județean Prahova, la o acțiune de promovare a Armatei Române. Fotografia postată de el pe Facebook, în care apare în uniformă militară, a generat o avalanșă de reacții, între susținere și critici.

„Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”, a transmis Doroftei, evitând orice mesaj legat de recrutare sau pregătire militară.

Evenimentul a venit într-un context sensibil, în care tot mai mulți români se arată îngrijorați de posibilitatea unei implicări militare a țării în conflictul din Ucraina.

Internauții s-au împărțit în două tabere

Postarea a strâns sute de comentarii în doar câteva ore. Mulți români l-au felicitat pe fostul campion pentru gestul său:

„Respect maxim, Maestre! Vă stă perfect ținuta — un adevărat simbol al disciplinei și curajului românesc!”, a scris un fan.

Alții, însă, au interpretat acțiunea drept o formă de manipulare:

„Știți că sunteți folosit, nu-i așa?”, a comentat un internaut, în timp ce altul a scris: „Mișcarea e una asemănătoare cu cea a vedetelor care au promovat vaccinarea. Nu recomand, care vreți mișcare, mergeți la sală, nu voluntari!”.

Unii au mers chiar mai departe, exprimându-și suspiciunea față de instituțiile statului:

„Armata, bătaia de joc a partidelor politice, mare rușine!”, „Încadrarea în armată ar trebui să fie un titlu de glorie, dar tinerii de azi sunt prea isteți să guste momeala generalilor selecționați dintre trădători și incompetenți!”.

Nemulțumiri față de condițiile militarilor

În comentarii au apărut și reacții legate de situația actuală a personalului militar din România:

„Cum credeți că s-a ajuns să nu mai fie candidați? Au umilit militarii activi prin tăieri de salarii și pensii, iar de veniturile lor nu s-au atins!”, a scris un alt utilizator.

Chiar și în fața valului de opinii contradictorii, Leonard Doroftei a ales o poziție echilibrată, fără a răspunde atacurilor. Prin gestul său, „Moșul” a vrut să transmită un mesaj simplu: promovarea mișcării și a disciplinei, nu a recrutării.

