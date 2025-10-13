Leon Marchand, fără victorie la Cupa Mondială din Carmel! Francezul a doborât recordul național, dar a fost învins de Caspar Corbeau

Cvadruplul campion olimpic a încheiat competiția din Indiana fără nicio medalie de aur, în ciuda unui nou record al Franței la 200 m bras.

Leon Marchand (23 de ani), starul natației franceze și unul dintre cei mai mediatizați înotători ai momentului, a încheiat Cupa Mondială în bazin scurt de la Carmel (Indiana, SUA) fără nicio victorie, deși a bifat performanțe notabile și un nou record național.

Duminică, în proba de 200 m bras, Marchand a fost învins de olandezul Caspar Corbeau, care s-a impus cu timpul de 2:01.63, în timp ce francezul a încheiat pe locul secund, cu 2:02.00, îmbunătățindu-și cu aproape o secundă propriul record al Franței (2:02.99, stabilit anul trecut).

Rezultatul confirmă că forma sportivului din Toulouse este solidă, dar și că perioada intensă de antrenamente de la Austin încă nu i-a adus vârful de performanță.

Marchand, trei zile fără aur la Carmel

Cupa Mondială de la Carmel, prima etapă din seria 2025 disputată în bazin scurt (25 m), s-a dovedit o provocare pentru cvadruplul campion olimpic de la Paris. În cele trei zile de competiție, Leon Marchand a fost aproape de podiumul suprem, dar nu a reușit să urce pe prima treaptă:

Vineri , în proba de 200 m spate , a fost învins de Hubert Kos , colegul său de antrenament din echipa lui Bob Bowman, și s-a clasat pe locul 3 .

, în proba de , a fost învins de , colegul său de antrenament din echipa lui Bob Bowman, și s-a clasat pe . Sâmbătă , în proba de 200 m mixt , a fost depășit de Shaine Casas , un alt înotător din grupul de la Austin, terminând pe locul 2 .

, în proba de , a fost depășit de , un alt înotător din grupul de la Austin, terminând pe . Duminică, la 200 m bras, a reușit cel mai bun timp personal și un record național, dar a fost întrecut de Caspar Corbeau, care a gestionat perfect finalul cursei.

Astfel, Leon Marchand a încheiat competiția fără nicio medalie de aur, însă cu o serie de performanțe solide care indică o formă în creștere după pauza post-Mondiale.

Un start promițător pentru un sezon de tranziție

Înotătorul francez, dublu campion mondial în luna august la Singapore (200 m și 400 m mixt), nu mai participase la o competiție majoră de atunci. Etapa de la Carmel a fost gândită ca un test în cadrul pregătirii pentru Campionatele Europene de la Paris 2026, principalul său obiectiv din sezonul următor.

Leon Marchand se antrenează în continuare la Universitatea din Texas, sub comanda celebrului Bob Bowman, antrenorul care l-a format pe Michael Phelps. În programul său de antrenamente urmează cantonamente la altitudine în Colorado Springs și participarea la US Open, înainte de revenirea în bazinul olimpic de la Paris.

În ciuda lipsei unui titlu la Carmel, francezul a demonstrat că își păstrează forma tehnică și ambiția, chiar și într-un moment al sezonului în care accentul este pus mai mult pe consolidarea fizică decât pe viteză maximă.

În competiția feminină, americanca Gretchen Walsh a continuat să impresioneze. După ce sâmbătă a doborât recordul mondial la 50 m fluture, duminică a câștigat și proba de 100 m fluture, cu un timp de 53.69, confirmându-și statutul de revelație a natației americane.

Pentru Leon Marchand, etapa de la Carmel marchează începutul unui nou ciclu competițional, în care fiecare probă testată și fiecare sutime câștigată contează pentru drumul spre dominația absolută la Paris 2026.

