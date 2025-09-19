Leo Messi, aproape de semnarea unui nou contract cu Inter Miami

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, este pe punctul de a semna un nou contract pe termen lung cu Inter Miami, anunță ESPN. Negocierile sunt în stadii finale, iar anunțul oficial este așteptat după aprobarea MLS. Ambele părți și-au exprimat deja de mai multe ori dorința de a continua colaborarea, ceea ce face ca o recontractare să fie considerată aproape sigură.

Messi a ajuns la Inter Miami în vara anului 2023, într-un contract pe doi ani și jumătate. De atunci, starul argentinian a transformat echipa într-o forță a ligii americane, câștigând Leagues Cup în primul sezon și Supporters’ Shield anul următor. În sezonul 2025, Messi a jucat 36 de meciuri în MLS, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup și Club World Cup, marcând 28 de goluri și oferind 14 pase decisive, consolidându-și statutul de lider și vedetă a ligii.

Prezența sa are impact nu doar pe teren, ci și la nivel comercial și mediatic, atrăgând spectatori și vizibilitate globală pentru MLS. Jorge Mas, proprietarul clubului, a declarat: Scopul nostru este să îl ajutăm pe Messi să încheie cariera aici, oferindu-i un mediu în care să se retragă confortabil.

Dacă noul contract va fi semnat, cariera lui Messi în MLS ar putea continua dincolo de 2027.

Un alt factor de interes este Son Heung-min, care s-a alăturat LAFC după plecarea de la Tottenham. Sud-coreeanul de 33 de ani a demonstrat rapid puterea sa de star, câștigând titlul de MVP al rundei și marcând un hat-trick în al șaselea meci și continuând cu patru goluri consecutive. Prezența lui Son, combinată cu recontractarea lui Messi, creează o rivalitate Est-Vest în MLS, cu Miami și LAFC drept principalele centre ale spectacolului.

