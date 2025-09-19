Guardiola, surpriză după victoria cu Napoli! L-a remarcat pe tânărul Nico O’Reilly, nu pe Haaland

Managerul lui Manchester City a subliniat importanța succesului din debutul Ligii Campionilor și a lăudat prestația fundașului de 20 de ani.

Manchester City a început cu dreptul noul sezon de Liga Campionilor, câștigând cu 2-0 în fața lui Napoli pe „Etihad”. Deși Erling Haaland a fost din nou în prim-plan prin golul care i-a adus un record istoric – 50 de reușite în doar 49 de meciuri în competiție –, Pep Guardiola a ales să evidențieze un alt jucător după fluierul final.

Antrenorul spaniol l-a remarcat pe tânărul Nico O’Reilly (20 de ani), promovat anul trecut de la academia clubului. „Nico O’Reilly este un jucător de top. Poate evolua pe trei, patru poziții. Prezența sa la fazele fixe e extrem de importantă, unu contra unu e excelent, cu mingea e foarte bun, ajunge des în poziție de finalizare. Sper că va juca pentru noi mulți ani”, a declarat Guardiola, citat de sportal.bg.

City, început solid în Ligă

Guardiola a recunoscut că echipa sa a întâlnit un adversar organizat defensiv. „Antonio Conte are o experiență uriașă, iar eu nu sunt la fel de priceput ca el în a organiza o defensivă atât de solidă cu doar 10 jucători. Echipa lui a rămas concentrată, a dublat zonele, iar cultura lor de joc este excepțională. Noi nu am practicat un fotbal plictisitor, am încercat să marcăm, iar după deschiderea scorului lucrurile au devenit mai simple. Suntem mulțumiți de această victorie, dar știm că mai avem un drum lung de parcurs în competiție”, a spus managerul campioanei Europei.

Tehnicianul a ținut să-l felicite și pe Haaland: „Prezența lui Erling Haaland în atac ne dă multă încredere. Am început bine competiția și vreau să-i felicit pe băieți”, dar a subliniat că echipa are nevoie de aportul tuturor fotbaliștilor pentru a-și atinge obiectivele.

Mesaj emoționant pentru Kevin De Bruyne

Guardiola a vorbit și despre revenirea lui Kevin De Bruyne pe „Etihad”, chiar dacă belgianul nu a putut juca mult. „M-am văzut cu el după meci. Nu vă puteți imagina ce a însemnat Kevin pentru noi în acești 10 ani. Fără el, toate trofeele câștigate ar fi fost imposibile. Ați văzut astăzi dragostea fanilor pentru el. Este păcat că nu a putut juca mai mult, dar a simțit afecțiunea publicului”, a mai spus spaniolul.

Pentru City urmează dueluri importante atât în Premier League, cât și în grupele Ligii Campionilor, unde Guardiola încearcă să își ducă echipa din nou până în fazele decisive.

