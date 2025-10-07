LeBron James, pe urmele lui Kobe Bryant! Prețul biletelor la ultimul meci din sezonul Lakers a explodat înaintea marelui anunț

Superstarul NBA ar putea să își anunțe în această seară retragerea din baschet, iar fanii se grăbesc să prindă un loc la partida de adio din Crypto.com Arena.

„The Second Decision” – misterul care a ridicat prețul biletelor de cinci ori

LeBron James (40 de ani) a pus lumea baschetului pe jar după ce, luni seară, a anunțat că va face „The Second Decision”, un videoclip programat pentru astăzi, la ora 19:00 (ora României). Titlul face trimitere la momentul istoric din 2010, când, în emisiunea „The Decision”, superstarul își anunța plecarea de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat.

În așteptarea anunțului, prețurile biletelor la ultimul meci din sezonul regular al celor de la Los Angeles Lakers au crescut exploziv. Dacă înainte de mesajul lui LeBron cel mai ieftin bilet costa 85 de dolari, acum același loc se vinde cu 445 de dolari, iar specialiștii estimează că prețurile vor depăși 1.000 de dolari dacă James confirmă retragerea.

Partida cu Utah Jazz, programată pe 12 aprilie 2026, are o încărcătură simbolică uriașă: se va disputa aproape exact la 10 ani după ultimul meci al lui Kobe Bryant, tot contra lui Utah. Pe 13 aprilie 2016, „Black Mamba” înscria 60 de puncte în seara legendarului său adio.

LeBron James, primul jucător cu 23 de sezoane în NBA

„The King” va deveni, odată cu startul noului sezon, primul baschetbalist din istorie care evoluează în 23 de stagiuni NBA. El a fost draftat în 2003, de Cleveland Cavaliers, și a marcat o eră în istoria sportului american.

După șapte ani petrecuți în Ohio, LeBron a plecat la Miami Heat, unde a câștigat două titluri (2012, 2013), apoi a revenit la Cleveland, aducând orașului primul titlu NBA din istorie în 2016, după o finală epică cu Golden State Warriors.

În 2018, James a semnat cu Los Angeles Lakers, alături de care a câștigat din nou trofeul în 2020, în sezonul marcat de pandemia globală.

Deși are 40 de ani, LeBron rămâne la un nivel excepțional: sezonul trecut a încheiat cu medii de 24.2 puncte, 8.2 pase decisive și 7.8 recuperări, menținându-se printre cei mai eficienți jucători din ligă.

Un palmares legendar

4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020)

(2012, 2013, 2016, 2020) 4 trofee MVP (2009, 2010, 2012, 2013)

(2009, 2010, 2012, 2013) 4 titluri de MVP în finalele NBA

Cel mai bun marcator din istoria ligii

21 selecții în All-Star Game , de trei ori MVP

, de trei ori MVP 6 selecții în NBA All-Defensive Team

3 medalii olimpice de aur (2008, 2012, 2024) și una de bronz (2004)

(2008, 2012, 2024) și una de bronz (2004) MVP la Jocurile Olimpice 2024

Campion NBA Cup 2023 și MVP al competiției

Dacă își va anunța retragerea în această seară, LeBron James va lăsa în urmă o moștenire comparabilă doar cu cea a lui Michael Jordan și Kobe Bryant — o carieră de peste două decenii, definită de consistență, longevitate și excelență absolută.

