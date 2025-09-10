Larry Ellison îl detronază pe Elon Musk și devine cel mai bogat om din lume

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a depășit miercuri-lui Elon Musk în clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii, după ce averea sa a crescut spectaculos cu 101 miliarde de dolari, ajungând la 393 miliarde de dolari, comparativ cu cei 385 miliarde de dolari ai lui Musk, potrivit Bloomberg.

Elon Musk, detronat

Creșterea rapidă a averii lui Ellison vine pe fondul unui raport financiar surprinzător de puternic pentru Oracle, care a anunțat o cerere record pentru capacitățile sale de centre de date din partea clienților din domeniul inteligenței artificiale (AI). Acest anunț a propulsat acțiunile Oracle cu 41% într-o singură zi, marcând cea mai mare creștere zilnică a acțiunilor companiei din 1992.

CEO-ul Oracle, Safra Catz, a declarat după închiderea pieței că Oracle a semnat patru contracte de miliarde de dolari în trimestrul recent și se așteaptă să finalizeze mai multe acorduri în următoarele luni. Compania a devenit un furnizor-cheie de infrastructură pentru companiile AI, oferind putere de calcul uriașă necesară pentru funcționarea software-ului AI. În iulie, Oracle a anunțat un acord prin care va furniza 4,5 gigawați de energie pentru OpenAI, compania mamă a ChatGPT.

Analistul Ben Reitzes, de la Melius Research, a descris cererea pentru serviciile AI ale Oracle, estimată la 455 miliarde de dolari, drept „uluitoare” și a afirmat că raportul financiar al companiei va fi discutat mult timp de investitori.

La 81 de ani, Ellison este cel mai mare acționar individual al Oracle și ar putea consolida poziția de cel mai bogat om din lume dacă acțiunile companiei continuă să crească. Cu o capitalizare de piață de aproape 700 miliarde de dolari, Oracle este aproape de pragul de 1 trilion de dolari, ceea ce ar marca un moment istoric pentru companie.

Potrivit Bloomberg, această creștere reprezintă „cea mai mare sporire a averii într-o singură zi” înregistrată vreodată în cadrul indexului Bloomberg Billionaires. Oracle a profitat de boom-ul AI, alăturându-se companiilor precum Nvidia și Microsoft în topul celor mai valoroase acțiuni din tehnologie.

Elon Musk, care deține Tesla și SpaceX, a ocupat pentru prima dată titlul de cel mai bogat om din lume în 2021 și l-a menținut, cu scurte perioade de pierdere temporară, datorită investițiilor sale strategice. În ciuda pierderii poziției de top, Musk rămâne unul dintre cei mai influenți miliardari ai lumii, cu un pachet de compensare la Tesla ce ar putea ajunge la aproape 1 trilion de dolari în funcție de atingerea anumitor obiective.

Ellison, care a cofondat Oracle în 1977 după ce a abandonat colegiul, deține 98% din insula hawaiană Lana’i și este cunoscut pentru revitalizarea turneului de tenis Indian Wells. De asemenea, el are legături apropiate cu fostul președinte Donald Trump și a fost menționat ca potențial cumpărător al TikTok, deși aceste planuri nu s-au concretizat.

