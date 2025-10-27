Lando Norris triumfă la Ciudad de México! Britanicul devine noul lider al clasamentului general, în fața colegului Oscar Piastri

Verstappen completează podiumul, după o cursă tensionată cu un final controlat de Norris.

Lando Norris a obținut o victorie dominantă în Marele Premiu al Mexicului, urcând pe prima poziție a clasamentului general din Formula 1. Pilotul echipei McLaren a controlat cursa de la start până la final, într-o etapă marcată de incidente, penalizări și dueluri spectaculoase între piloții de top.

Britanicul a ajuns astfel la a cincea victorie a sezonului, depășindu-l pe colegul său Oscar Piastri cu un singur punct în clasament, cu doar patru etape rămase din sezonul 2025.

Startul de pe circuitul „Autódromo Hermanos Rodríguez” a fost unul electrizant. Primii patru piloți s-au aflat umăr la umăr în primul viraj, iar Max Verstappen, aflat în exterior, a ratat complet intrarea, fiind nevoit să iasă de pe pistă pentru a evita un contact. În același timp, Oscar Piastri a pierdut teren, coborând până pe locul 9, în timp ce Norris și-a păstrat poziția de lider în fața lui Charles Leclerc.

Verstappen și Hamilton, duel tensionat și o penalizare neașteptată

În turul 6, olandezul a încercat o manevră riscantă asupra lui Lewis Hamilton, cei doi atingându-se de două ori în același sector. În urma incidentului, Hamilton a fost sancționat cu 10 secunde penalizare, de care a profitat tânărul britanic Oliver Bearman, pilotul echipei Haas, care a urcat pe locul 4 după un start spectaculos din poziția a zecea.

Pe fondul acestor evenimente, Norris s-a distanțat confortabil în frunte, gestionând perfect pneurile soft până în turul 34, când a efectuat prima și singura oprire la boxe. Verstappen, care plecase pe strategia de pneuri medii, a amânat intrarea până în turul 38, dar a revenit pe pistă doar pe locul 8, cu pneuri soft.

Norris, victorios fără emoții – Verstappen, blocat în spatele lui Leclerc

După jumătatea cursei, Lando Norris nu a mai avut adversar. Distanța față de Leclerc a crescut constant, iar britanicul a controlat ritmul fără greșeală până la final.

„A fost una dintre cele mai curate curse ale sale din 2025. Ritm constant, fără ezitări, fără erori – o demonstrație de maturitate.”, a comentat Sky Sports F1 după finish.

În spatele său, Verstappen a reușit să-l depășească pe Hamilton în turul 47, urcând pe podium. Campionul mondial a încercat apoi să-l prindă pe Leclerc pentru locul secund, însă un Safety Car Virtual din finalul cursei i-a tăiat elanul, olandezul terminând pe locul 3.

Rezultate remarcabile pentru Bearman și Piastri

Surpriza zilei a fost Oliver Bearman, care a adus echipei Haas cel mai bun rezultat din istoria recentă: locul 4. Australianul Oscar Piastri, care era lider în clasament înaintea cursei, a reușit doar poziția a cincea, după un duel intens cu George Russell.

Cu patru etape rămase, lupta pentru titlu este mai deschisă ca niciodată. Norris are un avans fragil, de un singur punct față de Piastri, în timp ce Verstappen se menține în urmă, la 36 de puncte de liderul McLaren.

Clasament provizoriu – top 5 piloți:

Lando Norris – 312 puncte Oscar Piastri – 311 puncte Max Verstappen – 276 puncte Charles Leclerc – 249 puncte Lewis Hamilton – 231 puncte

Următoarea etapă a sezonului 2025 de Formula 1 va avea loc în Brazilia, pe legendarul circuit de la Interlagos, unde duelul pentru titlu se anunță incendiar.

