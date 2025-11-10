Lando Norris triumfă în Brazilia și își consolidează poziția de lider! Verstappen, revenire de senzație din pit-lane

Britanicul de la McLaren a obținut a șaptea victorie a sezonului și se apropie decisiv de primul său titlu mondial.

Lando Norris a fost de neoprit în Marele Premiu al Braziliei, reușind o cursă impecabilă care îl aduce tot mai aproape de titlul mondial în Formula 1. Pilotul britanic s-a impus cu un avans de 10,388 secunde în fața surprinzătorului Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Max Verstappen, plecat din pit-lane, a completat podiumul după o revenire spectaculoasă.

Cursa de la Interlagos a fost una plină de incidente și momente dramatice, dar Norris a rămas calm și constant, reușind să obțină a șaptea victorie din sezon și a 11-a din carieră. Britanicul are acum 390 de puncte, cu 24 mai mult decât colegul său de echipă, Oscar Piastri, penalizat cu 10 secunde pentru o manevră riscantă.

Norris, mesaj emoționant după cursă

La final, Lando Norris și-a dedicat victoria regretatului Gil de Ferran, mentorul său din perioada junioratului.

„Am forțat și a fost o cursă incredibilă. E minunat să câștig în Brazilia, pe acest circuit fantastic și în fața unor fani extraordinari. Aceasta e pentru Gil… Mentorul meu de acum câțiva ani. Un weekend perfect”, a spus liderul mondial.

Întrebat despre lupta la titlu, pilotul britanic a rămas prudent:

„Nu mă gândesc la asta, nu încă. E o victorie grozavă, dar Max a fost incredibil azi. Mai e mult de muncă.”

Verstappen, erou după o cursă nebună

După o pană și o plecare din pit-lane, Max Verstappen a reușit o revenire spectaculoasă până pe podium.

„Cursa a fost plină de acțiune și nu mă așteptam să ajung pe podium după ce am pornit din pit-lane și am avut o pană. Un rezultat incredibil de care sunt mândru. Nu renunțăm niciodată.”

Clasament general piloți (după Marele Premiu al Braziliei)

Lando Norris (McLaren) – 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) – 366 puncte Max Verstappen (Red Bull) – 341 puncte

Britanicul mai are de parcurs doar trei etape pentru a deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria McLaren, într-un sezon care a redefinit lupta pentru supremație în Formula 1.

