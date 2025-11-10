Lando Norris triumfă în Brazilia și își consolidează poziția de lider! Verstappen, revenire de senzație din pit-lane

Dragos Soneriu
Lando Norris of Great Britain and the McLaren F1 Team appears in the pit lane ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, on March 15, 2025. (Photo by Qian Jun/Paddocker/NurPhoto via Getty Images)

Britanicul de la McLaren a obținut a șaptea victorie a sezonului și se apropie decisiv de primul său titlu mondial.

Lando Norris a fost de neoprit în Marele Premiu al Braziliei, reușind o cursă impecabilă care îl aduce tot mai aproape de titlul mondial în Formula 1. Pilotul britanic s-a impus cu un avans de 10,388 secunde în fața surprinzătorului Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Max Verstappen, plecat din pit-lane, a completat podiumul după o revenire spectaculoasă.

Cursa de la Interlagos a fost una plină de incidente și momente dramatice, dar Norris a rămas calm și constant, reușind să obțină a șaptea victorie din sezon și a 11-a din carieră. Britanicul are acum 390 de puncte, cu 24 mai mult decât colegul său de echipă, Oscar Piastri, penalizat cu 10 secunde pentru o manevră riscantă.

Norris, mesaj emoționant după cursă

La final, Lando Norris și-a dedicat victoria regretatului Gil de Ferran, mentorul său din perioada junioratului.

Am forțat și a fost o cursă incredibilă. E minunat să câștig în Brazilia, pe acest circuit fantastic și în fața unor fani extraordinari. Aceasta e pentru Gil… Mentorul meu de acum câțiva ani. Un weekend perfect”, a spus liderul mondial.

Întrebat despre lupta la titlu, pilotul britanic a rămas prudent:
Nu mă gândesc la asta, nu încă. E o victorie grozavă, dar Max a fost incredibil azi. Mai e mult de muncă.

Verstappen, erou după o cursă nebună

După o pană și o plecare din pit-lane, Max Verstappen a reușit o revenire spectaculoasă până pe podium.

Cursa a fost plină de acțiune și nu mă așteptam să ajung pe podium după ce am pornit din pit-lane și am avut o pană. Un rezultat incredibil de care sunt mândru. Nu renunțăm niciodată.

Clasament general piloți (după Marele Premiu al Braziliei)

  1. Lando Norris (McLaren) – 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 puncte
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 341 puncte

Britanicul mai are de parcurs doar trei etape pentru a deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria McLaren, într-un sezon care a redefinit lupta pentru supremație în Formula 1.

