Ministerul Finanțelor a anunțat, marți, în urma discuțiilor din coaliție, o nouă metodă de stabilire a capitalului social minim pentru societățile românești.

Potrivit declarațiilor ministrului Alexandru Nazare, noile reguli vor introduce un sistem adaptiv, care va corela suma capitalului social cu dimensiunea afacerii.

„În cazul companiilor cu venituri de până la 395.000 de lei, capitalul social minim va fi de 500 de lei. Pentru cele cu venituri între 395.000 și 7 milioane de lei, pragul va fi de 5.000 de lei, iar pentru firmele cu venituri peste 7 milioane de lei, va ajunge la 90.000 de lei”, a precizat Nazare pe Facebook.

Măsura vizează eliminarea firmelor-fantomă

Această modificare vine după ce în prezent, capitalul social minim pentru înființarea unui SRL este de doar 1 leu, sumă folosită inițial pentru susținerea start-up-urilor, dar care a dus și la apariția a numeroase firme-fantomă, acele entități fără activitate reală, folosite în fraudă fiscală și pentru sustragerea de taxe.

„Această măsură va obliga toate firmele să-și majoreze capitalul social în termenul legal, astfel încât să se elimine rețelele de firme-fantomă. În plus, proprietarii reali nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, a adăugat ministrul.

Criza firmelor fictive a generat pierderi uriașe pentru stat, fiind considerate un factor major pentru deficitul record al bugetului țării, care în prezent este cel mai mare din UE.

România, printre țările cu cele mai mici capitaluri sociale la înființare din Europa

În comparație, în alte state europene, suma minimă pentru înființarea unui SRL este semnificativ mai mare, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR) sau Slovenia și Ungaria (7.500 EUR).

„Pentru antreprenorii corecți, această măsură reprezintă un scut, nu o barieră. Banii depuși drept capital social pot fi folosiți pentru cheltuielile curente ale firmei — sediu, alte plăți — important de subliniat că nu sunt bani blocați. În același timp, măsura contribuie la reducerea drastică a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât și statul,” a concluzionat oficialul.

