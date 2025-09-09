Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut public un mesaj de avertizare, anunțând că e-mailurile trimise în numele instituției de la adresa info@anaf.io nu sunt false și nu provin de la ANAF.

Astfel, ANAF îi avertizează pe contribuabili să fie atenți la aceste scam-uri.

„Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor,” precizează sursa.

Aceste comunicări urmăresc să inducă în eroare destinatarii și să le compromită securitatea digital, mai transmite instituția.

Cum interacționează ANAF cu contribuabilii

Reprezentanții ANAF subliniază că autoritatea comunică sigur doar prin platforma securizată Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin Poșta Română, cu confirmare de primire.

De asemenea, ANAF nu solicită date personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

Recomandări pentru contribuabili

Contribuabilii sunt sfătuiți să ignore, să ștergă și să nu răspundă mesajelor suspecte provenite de la adresa info@anaf.io sau din alte surse necunoscute.

De asemenea, nu trebuie să acceseze link-uri sau să descarce fișiere din aceste mesaje pentru a evita riscurile de securitate.

