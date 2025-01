Kim Kardashian, mesaj important către fanii săi. Campanie falsă de strângere de fonduri

Kim Kardashian a lansat un avertisment ferm pe rețelele sale sociale, adresându-se fanilor săi în legătură cu o înșelătorie gravă care îi vizează numele.

Kim Kardashian, mesaj pentru fani

Un escroc a creat o campanie falsă de strângere de fonduri, pretinzând că este inițiată de vedetă, și a încercat să convingă fanii să doneze bani pentru victimele unui incendiu din Los Angeles, notează presa internațională.

Kim Kardashian a distribuit pe Instagram o captură de ecran a unui mesaj email fraudulos care începea cu „Dragul, sunt Kim Kardashian, sper că ești bine” și îi cerea destinatarului să sprijine financiar victimele incendiului.

Vedeta a clarificat că această campanie nu este reală și a încurajat pe toată lumea să fie atentă la escroci. „Aceasta nu sunt eu”, a subliniat Kim într-o altă postare, arătând și linia de subiect a mesajului, care era scrisă în litere mari, și a menționat că email-ul a fost trimis dintr-o adresă suspectă, kimkardashiancampaign@gmail.com.

Deși Kim a fost victima unui astfel de scam, generozitatea sa a fost bine cunoscută în timpul incendiilor din California. Recent, un restaurant local din Los Angeles, Carousel Restaurant, a anunțat că familia Kardashian a finanțat un număr nedezvăluit de mese pentru pompierii care luptau cu flăcările.

De asemenea, Kim a fost vocală în susținerea creșterii salariilor pentru pompierii încarcerați, care riscă viețile lor în timpul acestor intervenții, dar primesc salarii mici.

Astfel, în ciuda încercărilor de fraudă, Kim Kardashian continuă să își folosească influența și resursele pentru a sprijini cauze importante și a ajuta comunității.

Kim Kardashian este o personalitate cunoscută pe plan mondial, devenită faimoasă inițial datorită reality show-ului „Keeping Up with the Kardashians”. Pe lângă succesul din televiziune, Kim a reușit să construiască un imperiu în domeniul afacerilor, devenind un nume mare în industria modei și frumuseții.

