Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că statul trebuie să se reformeze şi a atras atenţia că „ar fi catastrofală” pentru România o revenire „sub autoritatea FMI”, potrivit Antena 3.

„Ţinta noastră este să reducem deficitul acesta la 7%. Nu va fi uşor, dar este posibil să facem acest lucru, să avem o creştere economică peste 2%, noi am spus 2,5%, dar eu undeva cu 2-2,2% aş fi mulţumit la sfârşitul anului, văzând ce se întâmplă în jurul nostru şi mai ales această imprevizibilitate în zona comercială şi economică. Şi România este extrem de conectată, cum e şi normal, într-o lume globalizată şi expusă la tot ce se întâmplă în economia mondială şi în comerţul mondial. De aceea, sigur că ceea ce noi am crezut că se va întâmpla în decembrie-ianuarie, s-ar putea să se schimbă un pic, după taxele vamale şi după, încă nu ştim ce ne aduce viitorul în această relaţie transatlantică. Dar trebuie să menţinem această creştere şi cu investiţii majore. Ceea ce am simţit că, da, cei de la Ministerul de Finanţe, cu toate structurile, fac un efort pentru a ne aşeza în acest cadru bugetar votat în ianuarie-februarie în Parlament, pe de o parte”, a declarat Kelemen Hunor la postul de televiziune Euronews.

Pe de altă parte, spune liderul UDMR, „sigur că avem nevoie de o restructurare”.

„Am început restructurarea cu ministere, urmează agenţiile, urmează toate structurile guvernamentale şi va continua până la sfârşitul anului”, a adăugat el.

Reforma fiscală are nevoie de pregătire



Kelemen Hunor mai spune că „reforma fiscală e o altă chestiune care se pregăteşte” şi, din acest punct de vedere, nu poate să intre în vigoare în 2025.

„Şi noi am spus că, dacă vrem să păstrăm sau vrem să reintroducem predictibilitate, nu poţi să faci o reformă fiscală de la o zi la alta. Trebuie pregătită, trebuie o dezbatere publică, după care trebuie să laşi pentru toată lumea, pentru zona de afaceri, de business, pentru fiecare om, pentru fiecare cetăţean, o pregătire de şase luni de zile. Deci nu poate să intre în vigoare o reformă fiscală în 2025. Asta înseamnă că cel mai repede în 2026 putem vorbi de un nou cod fiscal sau o regândire a codului fiscal. Şi acest lucru, da, trebuie pregătit. Suntem conştienţi de acest lucru”, a explicat preşedintele UDMR.

Nu în ultimul rând, spune Kelemen Hunor, „trebuie să plătim datoriile”, context în care a subliniat că statul trebuie să se reformeze.

„Asta înseamnă în acest an, doar dacă ne gândim la ceea ce înseamnă dobânda, în jur de 50 de miliarde pe an, ceea ce este foarte mult. Şi bineînţeles, trebuie să susţinem acest deficit de 7% – asta înseamnă împrumuturi şi creştere economică. Din asta se poate susţine. Şi trebuie sa vorbim foarte clar cu oamenii. Statul trebuie să se reformeze, trebuie să intre în slujba cetăţeanului, nu cetăţeanul trebuie reformat, nu firmele trebuie reformate, nu economia privată trebuie s-o reformăm noi, noi trebuie să reformăm statul şi raportarea statului la cetăţean şi la zona de afaceri. Asta este treaba guvernului, asta trebuie să facă guvernul în acest an, în condiţiile în care avem şi campanie, avem şi această reaşezare globală, politică, economică şi tot ce vreţi dumneavoastră. Dar asta este pariul nostru. (…) Nu vreau să ne întoarcem sub autoritatea FMI – asta trebuie evitat. Că ar fi catastrofal pentru România”, a transmis liderul UDMR.

