Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că performanțele lui Ilie Bolojan de la Oradea și din județul Bihor nu trebuie confundate cu situația de la nivel național, avertizând că problemele locale nu trebuie aduse în politica centrală.

„Să nu confundăm Bihorul cu România. Ceea ce e valabil la Bihor nu trebuie să fie valabil în București. Ceea ce ne desparte de unii sau de alții în Mureș nu trebuie să vină în București că altfel nu se poate”, a afirmat liderul UDMR la Antena 3 CNN.

Președintele UDMR vrea separarea conflictelor locale de guvernarea națională

Kelemen Hunor a subliniat necesitatea separării conflictelor locale de guvernarea națională: „Vă dați seama, între PNL și PSD câte astfel de situații sunt în toată țara. Dacă fiecare aduce conflicte locale și județene până la nivel național, atunci chiar că nu facem nimic de dimineață până seara. Suntem oameni maturi”.

Președintele UDMR a explicat că „noi nu ducem problemele locale la nivel național, că nu suntem copii”, subliniind importanța unei abordări mature în coaliția de guvernare.

Referitor la strategia economică, Kelemen Hunor a explicat că după rezolvarea urgențelor fiscale, România trebuie să se întoarcă spre investiții: „După ce trecem de această primă urgență de a aduce mai mulți bani și de a tăia din cheltuieli, trebuie să ne întoarcem spre investiții, pentru că oricum România are o problemă cu economia – producem mai puțin decât consumăm”.

Liderul UDMR a evidențiat problema productivității scăzute, explicând că „mai ales acolo unde consumul e mare, chiar că nu producem suficient”, ceea ce reprezintă o provocare structurală pentru economia românească.

