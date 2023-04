Kelemen Hunor este hotărât să continue guvernarea

Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat că niciun partener al Uniunii nu trebuie să se lase înşelat de faptul că UDMR are în Parlament doar 6-7%, menţionând că aceasta reprezintă o comunitate naţională de peste un milion de oameni, el afirmând că va face tot posibilul să continue guvernarea.

Kelemen Hunor a declarat sâmbătă, la congresul UDMR de la Timişoara, că doreşte continuarea muncii începute la guvernare.

“Pe termen scurt, asta înseamnă că vrem să continuăm munca pe care am început-o. La sfârşitul lunii mai va fi rotativa guvernamentală şi puteţi vedea că toată lumea speculează şi foarte mulţi manipulează. În anul 2020 am intrat la guvernare pentru patru ani. Ne-am asumat munca, nu funcţiile şi, de atunci, pot spune cu curaj şi cu inima împăcată, că ne facem treaba eficient. Şi acum spun acelaşi lucru, ce am spus în 2020. Dacă condiţiile sunt îndeplinite, continuăm munca. Vrem să continuăm, dar nu în orice condiţii. Dar nimeni, niciun partener de-al nostru să nu se lase înşelat de faptul că noi avem în Parlament doar 6-7%. Noi reprezentăm o întreagă comunitate naţională de peste un milion de oameni. Aceasta nu este matematică, este mult mai mult de atât. Aceasta este pasiunea noastră. Eu însumi voi face tot posibilul să continuăm guvernarea. Şi nu doar să continuăm, dar să lucrăm mai mult, mai bine şi mai înţelept”, a declarat Kelemen Hunor, conform news.ro.

Kelemen Hunor vrea să continue guvernarea, dar a făcut în cadrul congresului numeroase referiri și la alegerile din 2024

El s-a referit şi la alegerile care vor avea loc anul viitor.

“Din punctul nostru de vedere, la alegerile europarlamentare se va decide dacă putem să ne păstrăm reprezentarea la Bruxelles. Dacă vom avea un cuvânt de spus în privinţa viitorului Uniunii Europene pentru că vedem că trecutul recent şi prezentul nu merg în cea mai bună direcţie. Alegerile locale vor decide dacă ne vom putea menţine poziţiile şi dacă vom putea continua munca, în ce măsură noi vom continua să conducem, în continuare, acele comunităţi locale unde maghiarii au un cuvânt decisiv de spus, respectiv dacă vom putea da voce acelor maghiari, care trăiesc în minoritate, dar nu are cine să le reprezinte interesele”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că alegerile parlamentare vor decide dacă UDMR va putea intra sau nu la guvernare.

“Fără îndoială că alegerile parlamentare vor decide dacă vom putea intra, din nou, la guvernare sau nu. Dacă vom putea să rămânem cheia stabilităţii în politica românească. Răspunsul nostru poate fi doar unul. Da, trebuie să rămânem. Faţă de acestea, alegerile prezidenţiale au mai degrabă o importanţă simbolică – totuşi este important să ne manifestăm, să arătăm forţa comunităţii noastre”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

