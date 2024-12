Kate Beckinsale, actrița britanică celebră pentru rolurile sale din filme precum Love & Friendship, Canary Black și seria Underworld, a dezvăluit experiențe dureroase și traumatizante pe care le-a trăit pe platourile de filmare, printr-un video postat pe rețelele sociale.

Kate Beckinsale, experiențe traumatizante pe platourile de filmare

Aceasta a făcut mărturisirile în contextul unui conflict legal în care Blake Lively îl acuză pe regizorul Justin Baldoni de comportament nepotrivit în timpul producției filmului It Ends With Us.

Deși Kate Beckinsale nu are legături directe cu Lively sau Baldoni, actrița a declarat că urmărește cu atenție cazul și că acesta scoate la iveală problemele profunde ale industriei cinematografice, unde femeile care denunță abuzurile sunt adesea marginalizate și blamate, notează The Guardian.

Beckinsale a împărtășit detalii despre incidente grave de hărțuire și abuz pe platourile de filmare, unele datând încă de la vârsta de 18 ani.

Ea a povestit cum a fost molestată de un membru al echipei de filmare în care avea încredere, dar când a cerut ajutor colegelor actrițe, acestea i-au negat povestea, spunând că „nu s-a întâmplat”. Beckinsale a subliniat că astfel de situații sunt frecvente și că are „47 de milioane de povești similare”.

De asemenea, actrița a relatat episoade în care a fost pusă în situații periculoase în timpul scenelor de luptă din filme. Ea a spus că unii actori bărbați par să găsească plăcere în a răni fizic colegele de platou în mod „legal” în timpul acestor scene.

Într-un caz, Beckinsale a fost rănită atât de grav încât a necesitat examinări RMN, însă reacția echipei de producție a fost de a o acuza și marginaliza, sugerând că problema era la ea.

Actrița a vorbit despre dificultățile legate de imaginea corporală și despre presiunile extreme la care a fost supusă în industrie. Ea a fost forțată să urmeze o dietă atât de strictă încât și-a pierdut ciclul menstrual.

Într-un alt incident șocant, Beckinsale a fost obligată să participe la o ședință foto la o zi după ce a suferit un avort spontan, deși le-a spus publiciștilor că nu se simte bine. Aceștia au amenințat-o că va fi dată în judecată dacă refuză.

Pe lângă acestea, Beckinsale a povestit despre comportamentul neprofesionist al unui coleg de platou, care, din cauza problemelor personale, întârzia constant filmările. În loc să rezolve problema, studioul i-a oferit actriței o bicicletă ca să-și ocupe timpul în pauze. Cu toate acestea, a fost insultată în mod repetat, fiind numită „proastă” și alte epitete ofensatoare.

