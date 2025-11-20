„Acordul-cadru” dintre SUA și Rusia pentru încheierea războiului, discutat în presa occidentală, nu corespunde intereselor Ucrainei, conform unei surse citate de RBC Ucraina, potrivit prm.ua.

Potrivit sursei, printre cele 28 de puncte ale „acordului” se numără în special probleme teritoriale – Ucraina trebuie să recunoască teritoriile ocupate ca fiind ale Rusiei, inclusiv Crimeea. De asemenea, unul dintre puncte este o limitare a capacității Ucrainei de a ataca ținte la distanță mare – astfel încât armata ucraineană să nu mai poată ataca Rusia. Este foarte probabil că regimul de la Kremlin dorește să elimine orice capacitate militară a Ucrainei înainte de viitoarea invazie.

Sursa mai precizează că președintele Volodimir Zelenski a început deja să fie supus unor „mari presiuni” din partea americanilor în această chestiune.

Trump vrea să impună Ucrainei un plan secret, în 28 de puncte, discutat cu Rusia

Donald Trump vrea să impună Ucrainei o capitulare forțată prin așa-zisul său plan în 28 de puncte, pe care l-a discutat în secret cu rușii și despre care nici ucrainenii, nici europenii nu au fost informați.

Conform Nexta, SUA și Rusia au agreat deja „planul-cadru” pentru a încheia războiul până la sfârșitul lunii.

Volodimir Zelenski ar putea fi pus în fața faptului împlinit.

Discuțiile s-au purtat în secret, iar pe masă ar fi un plan de 28 de puncte, despre care au scris Axios și CNN – nu există încă vreun element clar în ce privește teritoriile ocupate, copiii ucraineni răpiți de Rusia sau garanții de securitate pentru Ucraina și Europa.

Reuters a relatat că planul va fi înmânat autorităților ucrainene, joi, de delegația americană care sosește la Kiev. Misiunea este condusă de secretarul armatei americane, Dan Driscoll.

O sursă de la Casa Albă a declarat că termenii acordului sunt „rezonabili” și că Zelenski, aflat sub presiunea actualului scandal de corupție și a situației grele de pe front, va accepta propunerile americanilor și rușilor.

SUA ar vrea să pună capăt războiului cu condiții umilitoare pentru Ucraina – cedarea unei părți însemnate de teritoriu, cel mai probabil Donbas-ul, a unor anumite tipuri de arme și înjumătățirea armatei sale.

Propunerea ar însemna capitularea Ucrainei

Administrația Trump consideră că Ucraina se află într-o „poziție vulnerabilă” și că va accepta un astfel de dictat. Opinia Europei nu este un factor pentru administrația de la Washington, iar Trump nu intenționează să discute cu țările europene pe această temă.

Informația a fost confirmată de jurnalistul Christopher Miller, corespondentul principal al Financial Times în Ucraina, care scrie pe Twitter:

„Pot să confirm că o propunere pe repede înainte SUA-Rusia este impusă ucrainenilor prin Dimitriev-Witkoff la Umerov.

Ar însemna capitularea Ucrainei, iar persoanele familiarizate cu chestiunea îmi spun că e vorba pur și simplu de o nouă enunțare a revendicărilor maximaliste ale Rusiei.

Ar include:

-Reducerea la jumătate a armatei Ucrainei

-Cedarea de către Ucraina a anumitor tipuri de armament

-Cedarea Donbas-ului”

