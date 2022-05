O femeie se întoarce din SUA pentru a conduce Procuratura Anticorupție în Republica Moldova

Veronica Dragalin, fiica unor moldoveni emigrați în Statele Unite, va conduce Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.

„Veronica Dragalin a fost selectată pentru numirea la şefia procuraturii anti-corupţie din Moldova, echivalentul DNA”, anunță Sorin Ioniță, analist la Expert Forum, într-o postare pe LinkedIn.

Veronica Dragalin este Doctor of Law la University of Virginia School of Law şi Assistant US Attorney în biroul procuraturii federale din districtul central al Californiei. Tânăra juristă este nominalizată la Premiul Național Young Federal Attorney şi la Premiul Procuror de Prim Rang pentru femeile din Justiţia Federală a SUA.

Veronica Dragalin este fiica unor emigranți din Republica Moldova. La momentul plecării în America, ea avea doar 11 ani. Pe lângă limba română, Veronica vorbeşte engleză, spaniolă, rusă, germană şi italiană. Mama Veronicăi, Elena Dragalin, este președinta organizației Moldova – AID, „care organizează în fiecare an tradiționala Convenție moldo-americană”, anunță site-ul https://tv8.md.

Sorin Ioniță face și un comentariu legat de salarizarea magistraților.

„Dacă va munci şi mai departe cu destoinicie, Veronica Dragalin va ajunge şi ea în 20 de ani la jumătate din leafa lui Bogdan Licu. La a lui Dorneanu n-are cum, orice ar face, nici măcar dacă se întoarce în California şi se apucă să sape după aur”, susține Sorin Ioniță.

Au fost cinci candidați pentru postul de șef la Procuratura Anticorupție

Cinci candidați se înscriseseră la concursul pentru postul de șef al Procuraturii Anticorupție. Concursul a fost câștigat de Veronica Dragalin, care a primit nota cea mai mare: 9,8.

Potrivit unui CV publicat pe internet, Veronica Dragalin are „experiență în urmărirea penală a peste 300 de cazuri federale, inclusiv prezentări în fața „grand jury”, rechizitorii, percheziții,interceptări telefonice, instanțe de judecată,acorduri de recunoaștere a vinovăției, audieri de sentință”. De asemenea, ea deține „experiență în efectuarea anchetelor în cadrul Secției de Corupție Publică și Drepturi Civile, inclusiv corupție, mită, fraudă bancară, spălare de bani, obstrucționarea justiției, organizații criminale”.

