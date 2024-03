Jucătorii lui Gică Hagi, petrecere pe cinste după victoria cu Rapid. Louis Munteanu și Grameni, surprinși în club

Victoria impresionantă a echipei Farul Constanța împotriva Rapidului, cu scorul de 2-1, pe terenul acestora din Giulești, a stârnit nu doar bucuria suporterilor, ci și entuziasmul jucătorilor. Golurile echipei lui Gică Hagi au fost marcate de Louis Munteanu, reușind o dublă și aducând victoria.

Gremini și Loius Munteanu au aterizat în club, după victoria cu Rapid

“Meciul” nu s-a oprit după minutele regulamentare și a continuat în club, pentru unii jucători. Căpitanul Farului în derby-ul cu Rapid, Gremini, alături de jucătorul care a adus victoria echipei, Louis Munteanu, au fost surprinși în club, potrivit Prosport.

Jucătorii au dat prima dată o tură pe la renumitul LOFT, acolo unde au petrecut până la 3:30 dimineața. Apoi, cei doi au luat calea “necuratului” și au ajuns în nordul Capitalei, acolo unde răsunau manelele. Chiar dacă Gremini nu avea ținuta potrivită pentru acea seară, jucătorul în vârstă de 21 de ani are gusturi muzicale diferite.

Potrivit Fanatik, lăutarii “au fost alături” de cei doi, reușind să se distreze până în zori de zi.

“Asta ne-am propus!”

Imediat după victoria din Giulești, Louis Munteanu a făcut mai multe dezvăluiri. El a declarat că l-a tachinat cu mesaje întreaga săptămână pe Marian Aioani, portarul Rapidului, că va marca.

”Sunt fericit că am reușit să marchez. Chiar glumeam pe faza asta cu Marian (n.r. Aioani). Marian e ca fratele meu. I-am dat mesaje în fiecare zi: ‘Mariane, vezi că îți dau gol!’. Dacă te gândești la lucrurile acestea, vin. Probabil că i-am scăzut moralul.

Asta ne-am propus. Să ajungem în cupele europene. Am avut posesie. Așa a fost și anul trecut. În play-off am fost decisiv. Sper ca și anul acesta să fiu golgheterul play-off-ului. Am făcut un meci bun. Au fost fani. Este mai bine cu fani. A fost atmosferă. Aici mereu e foarte frumos”, a declarat Munteanu.

