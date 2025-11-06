JPMorgan primește cea mai mare amendă acordată în Germania, în valoare de 45 de milioane de euro

Autoritatea financiară germană BaFin a anunțat joi că a aplicat o amendă record de 45 de milioane de euro (51,8 milioane de dolari) gigantului bancar american JPMorgan Chase, pentru nereguli în combaterea spălării banilor, notează AFP.

Amendă drastică pentru JPMorgan

Banca de pe Wall Street „a eșuat sistematic să transmită la timp rapoartele privind activitățile suspecte legate de spălarea banilor” în perioada octombrie 2021 – septembrie 2022, a precizat BaFin. Prin urmare, JPMorgan Chase a „încălcat obligațiile de supraveghere”, iar amenda, calculată în funcție de cifra de afaceri a băncii, este cea mai mare pe care autoritatea a impus-o vreodată. Instituțiile financiare sunt obligate să raporteze orice activitate potențial ilegală detectată în conturile clienților.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că amenda „se referă la constatări istorice și că întârzierea depunerii rapoartelor nu a împiedicat nicio investigație a autorităților. Suntem profund dedicați detectării, prevenirii și raportării spălării banilor și a infracțiunilor financiare și ne bucurăm că această chestiune este acum rezolvată și remediată”.

Această sancțiune depășește amenda de 39 de milioane de euro aplicată în 2015 Deutsche Bank pentru motive similare. În martie, Deutsche Bank a mai primit o amendă de 23 de milioane de euro de la BaFin pentru încălcări legate de vânzarea de produse derivate în Spania și alte deficiențe operaționale la subsidiara sa Postbank.

JPMorgan Chase este cea mai mare bancă din SUA ca active și are o prezență consolidată și în Germania. Banca plănuiește să lanseze serviciul său de banking online Chase pe piața germană în al doilea trimestru al anului 2026, după ce l-a introdus în Regatul Unit în 2021. Totuși, pe piața germană va întâmpina o concurență puternică din partea jucătorilor precum N26, Revolut și Trade Republic.

