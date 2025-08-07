Jokic, invitat special la o cursă legendară! Superstarul NBA, dorit la Palio, unde toți iubitorii de cai sunt egali

Triplul MVP al NBA, Nikola Jokic, ar putea ajunge în mijlocul unuia dintre cele mai vechi și pasionale ritualuri sportive din Europa, cursa de cai Palio di Siena.

Nikola Jokic, considerat unul dintre cei mai talentați și atipici jucători din istoria recentă a baschetului, a fost invitat să participe la Palio di Siena, celebra cursă de cai din Italia care se desfășoară anual, în 2 iulie și 16 august, încă din secolul XVII. Departe de luminile reflectoarelor NBA, Jokic este cunoscut pentru pasiunea lui sinceră și profundă pentru cai, pe care o trăiește cu discreție în Serbia natală, departe de statutul său de superstar.

Luca Banchi, antrenorul naționalei Letoniei și fost tehnician la Siena, a dezvăluit într-un interviu acordat publicației Meridian că o contrada locală, Pantera, încearcă de ani buni să-l aducă pe Jokic la Palio, fără a fi insistentă, din respect pentru intimitatea sportivului.

„Pot să îți spun o poveste. Unul din districte, Pantera, încearcă de ani de zile să îl invite pe Nikola la Palio, prin intermediul agentului său Misko Raznatovic. Dar nu vor să fie insistenți, pentru a evita refuzul. Ei știu cât de mult iubește el caii. Nu aspectul legat de curse, ci animalele în sine”, a explicat Banchi.

„Acolo, Jokic n-ar fi tratat ca un superstar”

Atmosfera Palio-ului este una unică în lume: zece cai, fiecare reprezentând un cartier al orașului Siena, concurează într-o cursă intensă, dar încărcată de tradiție și emoție. Pentru Banchi, Palio nu este doar o competiție, ci o celebrare a unei pasiuni care transcende rangul social sau celebritatea.

„I-ar plăcea mult, pentru că nu ar fi tratat ca un superstar acolo. Palio îi aduce pe toți la același nivel, oameni care sunt îndrăgostiți de cai. Fie că ești un milionar din NBA sau un copil cu buzunarele goale, nu contează. Cu toții împărtășesc același vis: să privească acea cursă de cai”, a spus tehnicianul italian.

Adesea ironizat în SUA pentru faptul că se bucură mai mult de cursele de cai decât de performanțele sale în NBA, Jokic a fost surprins recent plângând după o întrecere hipică. Un gest care, pentru Banchi, spune totul:

„Când l-am văzut pe Nikola plângând după o cursă… Asta e. Acesta e sentimentul. Trebuie să mergi la Palio cel puțin o dată în viață. Trebuie să fie pe lista de dorințe”, a afirmat Banchi, care a activat ca antrenor la Siena timp de 7 ani, dar a preferat să vadă cursa în direct o singură dată, lăsând locurile celor care trăiesc această tradiție din copilărie.

Banchi, el însuși pasionat de cai, a povestit cu nostalgie despre perioada în care avea proprii săi cai, despre rutina de dimineață și despre liniștea pe care o simțea observând antrenamentele lor în răcoarea iernii.

„Spatele meu nu mă mai lasă să călăresc, dar fiindcă locuiesc lângă mare, adesea văd oameni călărind cai pe plajă. Această imagine provoacă ceva adânc în mine. Dar nici măcar asta nu se compară cu ceea ce simt oamenii din Siena”, a încheiat Banchi, lăsând deschisă ușa unei posibile apariții a lui Nikola Jokic în inima Italiei, nu ca MVP, ci ca un simplu iubitor de cai.

