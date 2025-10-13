Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună? Dragostea care refuză să se stingă

Relația dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck pare să scrie un nou capitol, la mai bine de un an după divorțul care a pus capăt poveștii lor tumultuoase. Potrivit surselor apropiate celor doi, cântăreața și actrița în vârstă de 56 de ani este hotărâtă să-l recucerească pe fostul ei soț, considerând că legătura lor este „destinată să existe”.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună?

După o despărțire dureroasă în 2024, care a urmat unei căsnicii de doi ani pline de tensiuni, cei doi au fost surprinși recent într-un moment de tandrețe pe covorul roșu din New York, la premiera filmului Kiss of the Spider Woman, în care J.Lo joacă rolul principal, iar Ben Affleck figurează ca producător executiv. Cei prezenți au remarcat chimia evidentă dintre cei doi, care păreau să lase în urmă anii de neînțelegeri.

Jennifer a avut o seară minunată alături de Ben și spune că este la fel de fermecător ca întotdeauna. În mintea ei, sunt făcuți să fie împreună. A crezut asta dintotdeauna și acum este mai convinsă ca oricând că nu este vorba de dacă, ci de când se vor împăca, a declarat o sursă apropiată artistei.

Surse apropiate actorului afirmă însă că prietenii lui Ben Affleck îl sfătuiesc să fie prudent. În ciuda afecțiunii evidente, relația lor anterioară a fost marcată de diferențe de personalitate majore: Jennifer, mereu în lumina reflectoarelor și dornică de perfecțiune, s-ar fi ciocnit adesea de firea rezervată și perfecționistă a lui Ben. După separare, cântăreața ar fi încercat să-și refacă viața sentimentală, însă – potrivit apropiaților – „niciunul dintre bărbații din viața ei nu a putut egala ceea ce simțea pentru Ben”.

Relația dintre cei doi nu a fost lipsită nici de tensiuni financiare. Fosta casă conjugală, evaluată la 52 de milioane de dolari, rămâne greu de vândut, în timp ce costurile de întreținere continuă să crească. Cu toate acestea, la recenta lor apariție publică, Jennifer și Ben păreau să lase trecutul în urmă, afișând o complicitate care amintește de începuturile lor din anii 2000.

