Se dau „lupte” grele în mediul online. Jennifer Aniston și-a exprimat șocul și neîncrederea cu privire la posibilitatea ca senatorul J.D. Vance să devină următorul vicepreședinte al Statelor Unite.

Jennifer Aniston, revoltată

Actrița a intrat pe Instagram pentru a critica politicianul pentru comentariile sale: „Chiar nu pot să cred că acest lucru vine de la un potențial vicepreședinte al Statelor Unite. Domnule Vance, mă rog ca fiica dvs. să fie suficient de norocoasă să aibă copiii ei într-o zi. Sper că nu va trebui să apeleze la fertilizarea in vitro ca o a doua opțiune”.

Postarea lui Aniston conținea o captură de ecran a unui tweet care readucea în atenție un interviu din iulie 2021 pe care Vance l-a avut cu Tucker Carlson, fostul gazdă al emisiunii Fox News.

Reacția ei a atras atenția asupra acestui interviu controversat, în care Vance a făcut declarații care au stârnit critici.

Jennifer Aniston nu este singura care și-a exprimat public opiniile despre posibila candidatură a lui Vance pentru vicepreședinție.

Mulți alți cetățeni și personalități publice au comentat pe marginea acestui subiect, reflectând polarizarea și dezbaterile intense din politica americană contemporană.

Cine este J.D. Vance

J.D. Vance este un autor, avocat și politician american, cunoscut în principal pentru memoriile sale de succes „Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis”, publicate în 2016.

Născut pe 2 august 1984 în Middletown, Ohio, Vance a crescut într-o familie din clasa muncitoare, experimentând dificultăți și instabilitate, care i-au format perspectiva asupra vieții și societății americane.

„Hillbilly Elegy” a devenit rapid un bestseller și a fost adaptat într-un film regizat de Ron Howard, în care au jucat Amy Adams și Glenn Close.

Cartea oferă o privire profundă și personală asupra declinului cultural și economic al unei comunități din America rurală, fiind lăudată pentru sinceritatea și emoția sa brută.

După succesul cărții sale, JD Vance a decis să intre în politică. În 2022, el a fost ales senator al statului Ohio, reprezentând Partidul Republican.

Vance a devenit o voce proeminentă în politica americană, cunoscut pentru opiniile sale conservatoare și pentru susținerea politicilor care vizează revitalizarea economică și culturală a comunităților defavorizate.

