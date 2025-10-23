Vicepreședintele american JD Vance a condamnat joi discuțiile din parlamentul israelian asupra unor proiecte de anexare a Cisiordaniei ocupate, după critici similare exprimate de secretarul de stat Marco Rubio, așteptat în cursul zilei în Israel, informează AFP.

Miercuri, în plină vizită a lui Vance în Israel, Knessetul a aprobat examinarea a două proiecte de lege care vizează extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

Pentru responsabilii americani, un astfel de proiect dăunează eforturilor lor de consolidare a fragilei încetări a focului în Fâșia Gaza.

‘Politica administrației Trump este că Cisiordania nu va fi anexată de Israel, aceasta va continua să fie politica noastră’, a spus Vance la finalul vizitei în Israel. ‘Dacă a fost o manevră politică, a fost o manevră politică foarte stupidă și o iau personal ca pe o insultă’, a adăugat vicepreședintele american.

Înainte de a pleca de la Washington miercuri spre Israel, Rubio a spus că un astfel de proiect ‘ar amenința’ acordul de încetare a focului și ar fi ‘contraproductiv’.

‘Nu este ceva ce noi putem susține în acest moment’, a adăugat Rubio, care se va întâlni cu Netanyahu vineri.

Președintele Donald Trump a spus la sfârșitul lui septembrie că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania: ‘Nu, nu o voi permite. Asta nu se va întâmpla’.

Acordul dintre Israel și Hamas pus în pericol de violențe în Gaza

Proiectul de anexare este susținut de extremiștii de dreapta israelieni.

Mai mulți responsabili ai administrației Trump s-au succedat în această săptămână la Ierusalim pentru a încerca să cimenteze încetarea focului intrată în vigoare la 10 octombrie și bazată pe planul lui Trump.

Acordul dintre Israel și Hamas a părut să se șubrezească duminică după violențe cu victime în Gaza și acuzații reciproce de încălcare a armistițiului.

Miercuri, după o întâlnire cu Netanyahu, Vance a recunoscut că etapele următoare ale acordului, printre care dezarmarea Hamas și reconstrucția Gazei, vor fi ‘foarte dificile’.

‘Avem o misiune foarte, foarte dificilă în fața noastră, care este de a dezarma Hamas și a reconstrui Gaza, de a face viața mai bună pentru oamenii din Gaza, dar și să asigurăm că Hamas nu mai este o amenințare pentru prietenii noștri din Israel’, a spus el.

Prima fază a acordului prevede, pe lângă încetarea focului, predarea tuturor ostaticilor, vii sau morți, din mâinile Hamas, retrageri israeliene din Gaza și livrarea ajutorului umanitar pentru locuitorii enclavei.

Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici aflați în viață, dar din cele 28 de trupuri neînsuflețite a restituit până acum doar 15, invocând dificultăți de găsire a lor într-un teritoriu devastat.

De partea cealaltă, Israelul a restituit 195 de trupuri palestiniene, iar forțele sale s-au retras din sectoare din Gaza, dar controlează încă aproximativ jumătate din enclavă și o asediază. Ajutorul umanitar rămâne insuficient, potrivit ONU.

Fazele ulterioare ale planului Trump prevăd o nouă retragere israeliană din Fâșia Gaza, dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe de securitate internaționale, reconstrucția teritoriului.

Vance a exclus desfășurarea de trupe americane pe teren în Gaza și a spus că în prezent caută țări dispuse să contribuie la acest efort militar.

Hamas a refuzat până acum să se dezarmeze, iar luptătorii săi s-au redesfășurat în sectoare din Gaza după armistițiu, ducând lupte cu grupări armate pe care le acuză de ‘colaborare’ cu Israelul.



