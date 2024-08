Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la US Open 2024, după ce a fost învinsă de Daria Kasatkina cu 6-2, 6-4.

Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la US Open

Meciul, care a durat o oră și 15 minute, a marcat sfârșitul parcursului jucătoarei române în ultimul grand slam al anului.

Kasatkina, locul 13 WTA și favorită 12, a demonstrat un joc solid care i-a permis să avanseze în competiție.

US Open este unul dintre cele patru turnee de Grand Slam de tenis, alături de Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Se joacă anual la Flushing Meadows, New York, și este cunoscut pentru atmosfera vibrantă și pentru competiția de înaltă calitate pe care o oferă.

Turneul de US Open a fost înființat în 1881 și a fost inițial cunoscut sub numele de U.S. National Championship. Este turneul de Grand Slam care marchează sfârșitul sezonului de tenis pe zgură, fiind ultima mare competiție de tenis a anului.

De-a lungul istoriei sale, US Open a fost un loc de întâlnire pentru cei mai buni jucători din lume și a fost martor la multe momente legendare în tenis.

US Open se joacă pe hard court, o suprafață care oferă un joc rapid și spectaculos. Turneul este cunoscut și pentru premiile sale mari, cu o distribuție semnificativă a premiilor în bani, ceea ce atrage jucători de top din întreaga lume.

De asemenea, turneul se desfășoară pe parcursul a două săptămâni în luna septembrie, începând cu prima zi de luni și culminând cu finalele din weekendul de ziua muncii.

Printre jucătorii legendari care au câștigat titluri la US Open se numără Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic, fiecare aducând contribuții remarcabile la istoria turneului. US Open este, de asemenea, recunoscut pentru atmosfera sa energetică, cu fani entuziaști și evenimente speciale care adaugă un plus de farmec competiției.

