Japonia a anunțat luni că a mobilizat aviația de luptă după detectarea unei drone suspecte în proximitatea insulei Yonaguni, cea mai apropiată de Taiwan.

Autoritățile de la Tokyo suspectează că aparatul ar fi de origine chineză, pe fondul unor noi tensiuni diplomatice între cele două țări.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie, iar Ministerul Apărării a comunicat rapid reacția Japoniei.

„Sâmbătă, 15 noiembrie, s-a confirmat că un avion fără pilot, presupus a fi de origine chineză, a survolat zona dintre insula Yonaguni şi Taiwan. Ca răspuns, aviaţia de vânătoare (…) a Forţelor Aeriene de Apărare ale Japoniei a fost mobilizată”, a transmis instituția pe platforma X.

Declarațiile premierului Takaichi inflamează disputa

Episodul apare la scurt timp după comentariile premierului Sanae Takaichi, care a afirmat în Parlament că un eventual atac chinez asupra Taiwanului, ce ar amenința supraviețuirea Japoniei, ar putea justifica o reacție militară.

Declarația a stârnit nemulțumirea Beijingului, care revendică insula autonomă și acuză Tokyo de provocări.

În încercarea de a calma situația, mass-media japoneză anunță că Masaaki Kanai, directorul general al Biroului pentru Asia și Oceania, va merge la Beijing pentru discuții cu omologul său chinez, Liu Jinsong.

Oficialul japonez ar urma să transmită că poziția premierului „nu semnifică o schimbare în politica de securitate”, potrivit Reuters, și să îndemne China să evite acțiuni care ar deteriora relațiile bilaterale.

Tokyo cere dialog, Beijingul menține presiunea

Taiwanul se află la doar 110 km de insulele vestice ale Japoniei și lângă rute maritime strategice. Japonia găzduiește, de asemenea, importante baze americane, ceea ce amplifică sensibilitatea regiunii.

„Există diverse canale de comunicare deschise”, a spus secretarul-şef al cabinetului japonez, întrebat despre vizita lui Kanai.

China, în schimb, a emis un avertisment de călătorie pentru Japonia, la care Tokyo a reacționat, afirmând că acesta „este incompatibil cu orientarea generală de promovare a unei relaţii strategice, reciproc avantajoase”.

Beijingul respinge o întâlnire la G20

Premierul japonez ar putea participa la summitul G20 din Africa de Sud, însă Ministerul chinez de Externe a anunțat că Li Qiang nu intenționează să se întâlnească cu omologul său, pe fondul tensiunilor crescute.

Comentariile premierului japonez au „afectat grav fundamentul politic al relaţiilor sino-japoneze”, a spus purtătoarea de cuvânt Mao Ning, solicitând Japoniei să retragă afirmațiile „greşite”.

Tensiunile au escaladat și pe mare. Paza de Coastă japoneză a anunțat că a alungat nave chineze care au pătruns în apropierea insulelor Senkaku/Diaoyu, teritorii revendicate de ambele țări și punct de conflict încă din 2012.

