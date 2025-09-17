Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marți într-un spital din Brasilia după ce ‘s-a simțit rău’, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunțat unul dintre fiii săi pe platforma X, potrivit Reuters.

Aflat în arest la domiciliu de la începutul lunii august, fostul lider de extrema dreaptă (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, ‘s-a simțit rău, având un episod sever de sughiț, vărsături și scăderea tensiunii arteriale’, a explicat senatorul Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro a fost condamnat joia trecută la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de președintele american, Donald Trump, în favoarea sa, notează AFP.

Fostul șef de stat de extremă dreapta (2019-2022) a fost condamnat pentru că a condus un complot de lovitură de stat pentru a rămâne la putere, după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața actualului președinte, Luiz Inacio Lula da Silva.

