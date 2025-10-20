După acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, cel puțin 45 de palestinieni au murit în lovituri israeliene, iar Tel Aviv avertizează că răspunsul său va fi „tot mai sever”.

Israelul a reluat duminică aplicarea armistițiului din Gaza, după ce a efectuat zeci de lovituri letale asupra pozițiilor Hamas, acuzând gruparea islamistă că a atacat trupele israeliene — cel mai grav episod de violență de la intrarea în vigoare a armistițiului, în urmă cu nouă zile.

Agenția de apărare civilă din Gaza, aflată sub autoritatea Hamas, a anunțat că cel puțin 45 de persoane au fost ucise în întreaga enclavă în urma atacurilor israeliene. Patru spitale din Gaza au confirmat bilanțul de 45 de morți pentru AFP, precizând că au primit trupurile și răniții.

Armata israeliană a declarat că „verifică rapoartele privind victimele”.

Duminică seara, forțele israeliene au transmis într-un comunicat:

„Ca răspuns la încălcarea flagrantă a acordului de încetare a focului de mai devreme, IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) au început o serie de lovituri împotriva țintelor teroriste ale Hamas din sudul Fâșiei Gaza.”

Gruparea islamistă a negat acuzațiile, un oficial acuzând Israelul că inventează „pretexte” pentru a relua războiul.

Într-un comunicat separat, armata israeliană a confirmat că doi soldați „au căzut în luptă în sudul Fâșiei Gaza”. Biroul prim-ministrului a precizat ulterior că aceștia au fost uciși la Rafah.

Un oficial de securitate a declarat pentru AFP că Israelul suspendă intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza, invocând „încălcările flagrante ale armistițiului de către Hamas”.

Israelul a întrerupt de mai multe ori livrările de ajutoare pe durata războiului, agravând condițiile umanitare deja dezastruoase. Națiunile Unite au afirmat că măsura a provocat foamete în nordul Gazei.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a anunțat mai devreme duminică faptul că acesta a ordonat forțelor de securitate să ia „măsuri ferme împotriva țintelor teroriste din Gaza”, acuzând Hamas de „încălcarea armistițiului”.

Ministrul apărării, Israel Katz, a avertizat că gruparea „va plăti un preț greu pentru fiecare atac și fiecare încălcare a armistițiului”, adăugând că răspunsul Israelului „va deveni tot mai sever”.

Mai târziu în cursul zilei, armata a anunțat că a „relansat aplicarea încetării focului”, dar a promis că va „răspunde ferm oricărei încălcări”.

„Sângele s-a întors din nou”

Armistițiul din teritoriul palestinian, intermediat de președintele american Donald Trump și intrat în vigoare la 10 octombrie, a pus capăt la peste doi ani de război devastator între Israel și Hamas.

Acordul a stabilit cadrul pentru schimburi de ostatici și prizonieri și a fost însoțit de o foaie de parcurs ambițioasă pentru viitorul Gazei — însă punerea lui în aplicare întâmpină dificultăți.

„Mai devreme astăzi, teroriștii au tras rachete antitanc și au deschis focul asupra forțelor IDF în Rafah”, a transmis armata într-o declarație. „IDF a răspuns cu atacuri aeriene și foc de artilerie, vizând zona Rafah.”

Martori palestinieni au declarat pentru AFP că luptele au izbucnit în sudul orașului Rafah, într-o zonă aflată încă sub control israelian.

Un martor de 38 de ani, care a dorit să rămână anonim, a spus că Hamas s-a ciocnit cu o bandă locală palestiniană cunoscută sub numele de Abu Shabab, însă combatanții „au fost surprinși de prezența tancurilor israeliene”.

„Aviația a efectuat două lovituri din aer”, a adăugat el.

Abdullah Abu-Hasanin, 29 de ani, din tabăra Al-Bureij, în centrul Gazei, unde Israelul a lansat atacuri, a declarat:

„Situația este ca și cum războiul ar fi revenit. Speram că acordul va rezista, dar ocupația nu respectă nimic — nici acorduri, nici altceva.”

El a spus că a fugit la locul bombardamentului pentru a ajuta: „Scena este de nedescris. Sângele s-a întors din nou.”

„O iluzie de securitate”

Izzat al-Rishq, membru al biroului politic al Hamas, a reafirmat angajamentul grupării față de încetarea focului, acuzând Israelul că „continuă să încalce acordul și să fabrice pretexte slabe pentru a-și justifica crimele”.

Aripa armată a Hamas a insistat duminică că grupul respectă acordul și că „nu are cunoștință de vreo confruntare” la Rafah.

Conform planului în 20 de puncte al lui Trump, forțele israeliene s-au retras dincolo de așa-numita „Linie Galbenă”, rămânând totuși în controlul a circa jumătate din Gaza, inclusiv al frontierelor, dar nu și al principalelor orașe.

La rândul său, Hamas a eliberat 20 de ostatici în viață și este în curs de returnare a corpurilor celor decedați.

Războiul, declanșat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, a făcut cel puțin 68.159 de morți în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul controlat de Hamas — cifre considerate credibile de ONU.

Datele nu disting între civili și combatanți, dar arată că mai mult de jumătate dintre victime sunt femei și copii.

Atacul Hamas din 2023 asupra Israelului a provocat moartea a 1.221 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale israeliene.

Trupuri returnate

Duminică, Israelul a identificat ultimele două corpuri returnate peste noapte: fotograful și voluntarul pe ambulanță Ronen Engel și muncitorul thailandez Sonthaya Oakkharasri.

Tot duminică, Israelul a returnat 15 trupuri de palestinieni către Gaza, ridicând totalul la 150, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul condus de Hamas.

Problema corpurilor ostaticilor rămași în Gaza a devenit un punct sensibil în aplicarea armistițiului.

Sâmbătă, Israelul a legat redeschiderea principalului punct de trecere în enclavă, Rafah, de recuperarea tuturor celor decedați.

Hamas a declarat că are nevoie de timp și de asistență tehnică pentru a recupera rămășițele încă prinse sub dărâmăturile din Gaza.