Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ferm incidentul, catalogându-l drept o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Qatarului

Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația de negociatori Hamas a fost vizată în timpul întâlnirii sale de la Doha. „Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a atenua pagubele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare”, afirmă reprezentanți IDF pentru BBC.

Reprezentanții Hamas se aflau la Doha pentru discuții legate de o posibilă încetare a focului în Gaza, relatează Reuters, citând Al Jazeera și postul de radio al armatei israeliene.

Reacția ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ferm incidentul, catalogându-l drept „o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Qatarului”. Acesta a amintit că Doha a jucat un rol cheie în medierea pentru eliberarea ostaticilor și obținerea unui armistițiu, subliniind că „eforturile trebuie să fie direcționate către instaurarea unei păci durabile, nu spre subminarea ei”.

Asumarea Israelului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat responsabilitatea deplină a Israelului pentru operațiune. „Israelul a inițiat, condus și finalizat acțiunea de astăzi împotriva liderilor Hamas. Ne asumăm întreaga responsabilitate”, a transmis acesta pe platforma X. Deși ținta principală au fost liderii Hamas, aceștia ar fi scăpat nevătămați, potrivit surselor Reuters. Totuși, presa palestiniană notează că două persoane și-au pierdut viața în urma atacului: Himam al-Hayya, fiul liderului din Gaza, Khalil al-Hayya, și Jihad Labad, directorul biroului acestuia.

În apropierea locului atacului, la o benzinărie din zona Legtifya, martorii au observat coloane de fum negru și o prezență masivă a forțelor de securitate. Ambulanțe și peste 15 vehicule ale poliției și guvernului au intervenit rapid pentru a securiza zona.

Oficiali israelieni au declarat că raidul a avut ca obiectiv eliminarea unor figuri de rang înalt din Hamas, printre care Khalil al-Hayya, considerat un negociator esențial și lider de prim-plan în Gaza.

Qatarul a confirmat atacul

Qatarul a afirmat că atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, scrie The Times of Israel, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al Ministerului qatariot de Externe, Majed Al Ansari.

El a afirmat că „atacul criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

Arabia Saudită „condamnă şi denunţă în termenii cei mai fermi agresiunea brutală a Israelului şi încălcarea flagrantă a suveranităţii statului frate Qatar”, a declarat Ministerul de Externe.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că atacul Israelului asupra oficialilor Hamas din Qatar este „periculos” şi reprezintă „o încălcare a dreptului internaţional”, relatează presa iraniană.

Ambasada SUA din Doha a emis un ordin de adăpostire pentru cetăţenii americani. „Am văzut rapoarte despre atacuri cu rachete care au loc în Doha. Ambasada SUA a instituit un ordin de adăpostire pe loc pentru facilităţile sale. Cetăţenii americani sunt sfătuiţi să se adăpostească şi să monitorizeze conturile de social media ale ambasadei SUA pentru actualizări”, a transmis pe X misiunea diplomatică americană.

Incidentul tensionează suplimentar contextul negocierilor fragile pentru încetarea focului, lăsând în suspans atât procesul diplomatic, cât și echilibrul regional.

