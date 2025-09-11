Postul de televiziune irlandez RTÉ a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa”, potrivit BBC.

Într-o declarație, RTÉ a afirmat că participarea Irlandei la eveniment „ar fi inacceptabilă, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza”.

Irlanda a câștigat concursul de șapte ori în total, ultima dată în 1996.

RTÉ va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.

Concursul de anul viitor va avea loc în luna mai, la Viena.

Postul național de televiziune din Slovenia, RTVSLO, a declarat, de asemenea, că se va retrage din competiție dacă Israelul va participa.

Și Spania are aceeași problemă cu Israelul

Ministrul culturii din Spania, Ernest Urtasun, a declarat că țara sa ar putea, de asemenea, să nu participe în cazul în care Israelul va fi prezent.

Stefán Eiríksson, de la postul național de televiziune din Islanda, RÚV, a declarat că participarea sa la concursul din 2026 este „subordonată rezultatului procesului de consultare în curs în cadrul UER, din cauza participării postului public israelian KAN la concurs”.

Domnul Eiríksson a adăugat că RÚV „își rezervă dreptul de a se retrage din participare dacă UER nu răspunde în mod satisfăcător”.

Într-o declarație făcută joi, RTÉ a afirmat: „Poziția RTÉ este că Irlanda nu va participa la Concursul Eurovision 2026 dacă Israelul va participa, iar decizia finală privind participarea Irlandei va fi luată după ce EBU va lua o decizie”.

RTÉ a adăugat: „RTÉ este, de asemenea, profund îngrijorată de uciderea țintită a jurnaliștilor din Gaza, de refuzul accesului jurnaliștilor internaționali pe teritoriul respectiv și de soarta ostaticilor rămași”.

70 de foști participanți la concurs au cerut excluderea Israelului

Înainte de Eurovisionul din luna mai a acestui an, RTÉ a solicitat EBU o discuție privind includerea Israelului în Concursul Eurovision.

La acel moment, directorul general al EBU, Kevin Bakhurst, s-a declarat „consternat de evenimentele din Orientul Mijlociu și de impactul îngrozitor asupra civililor din Gaza, precum și de soarta ostaticilor israelieni”.

El a adăugat că este conștient de obligațiile RTÉ de a păstra obiectivitatea în relatarea războiului din Gaza.

„Suntem, de asemenea, foarte conștienți de presiunea politică severă exercitată de guvernul israelian asupra postului public de televiziune din Israel, Kan”, a spus el.

La începutul acestui an, peste 70 de foști concurenți la Eurovision au semnat o scrisoare prin care solicitau organizatorilor să interzică participarea Israelului la concursul din 2025.

