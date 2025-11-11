iOS 26.2 – Apple confirmă lansarea următoarei actualizări majore pentru iPhone în decembrie: ce aduce noul update

Apple se pregătește să lanseze iOS 26.2, următoarea actualizare importantă pentru iPhone, iar de această dată compania a confirmat oficial perioada de lansare: decembrie 2025. Update-ul va fi disponibil pentru toate modelele de iPhone începând cu iPhone 11 și până la iPhone 17, promițând funcții noi, optimizări de performanță și o serie de îmbunătățiri notabile pentru aplicațiile integrate.

Când apare iOS 26.2

Apple a oferit un indiciu clar despre data lansării în raportul Newsroom din 4 noiembrie, în care a precizat că funcția Live Translation pentru AirPods va fi disponibilă în Uniunea Europeană „luna viitoare”. Asta plasează lansarea iOS 26.2 în prima jumătate a lunii decembrie, cel mai probabil între 9 și 13 decembrie, perioadă tradițională pentru lansările „.2” din ultimii ani.

Versiunea beta pentru dezvoltatori a fost deja lansată, urmată rapid de cea publică, semn că Apple respectă calendarul de dezvoltare. Singura mică problemă a fost identificată pe dispozitivele cu modem C1 sau C1X (inclusiv iPhone 16e și iPad Pro M5 cu conexiune celulară), însă compania urmează să remedieze rapid incompatibilitatea.

Ce aduce nou iOS 26.2

Deși Apple nu a publicat încă lista completă de noutăți, versiunile beta dezvăluie câteva îmbunătățiri importante:

Reminders devine mai inteligent

Aplicația Reminders primește o opțiune de marcare a unei sarcini drept „urgentă”, care declanșează automat o alarmă. Notificările integrate permit acum bifarea rapidă a sarcinilor direct din alertă — o funcție gândită pentru utilizatorii care au programe încărcate și care vor un management mai eficient al timpului.

Apple Music – versuri și artă completă, chiar și offline

O schimbare mult așteptată: versurile pieselor din biblioteca locală vor fi disponibile și fără conexiune la internet. În plus, listele de redare vor afișa acum coperta albumului pe tot ecranul, oferind o experiență vizuală mai bogată și modernă.

Sleep Score, recalibrat

Apple modifică sistemul de evaluare a somnului. Scorurile de „high” (ridicat) vor începe de la 81, în timp ce cele peste 96 vor fi denumite „Very High”, înlocuind actualul termen „Excellent”. Schimbarea are scopul de a reflecta mai precis calitatea somnului utilizatorilor.

Live Translation și modificări pentru UE

Utilizatorii europeni vor primi funcția Live Translation pentru AirPods, care permite traducerea conversațiilor în timp real, însă vor pierde opțiunea de sincronizare automată a rețelelor Wi-Fi, în conformitate cu noul Digital Markets Act.

Personalizare vizuală și Liquid Glass

Funcția Liquid Glass primește un nou slider pentru ajustarea nivelului de transparență al ceasului de pe ecran, oferind mai mult control estetic asupra interfeței.

