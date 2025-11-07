Grand Theft Auto V revine pe PlayStation Plus în noiembrie — în timp ce lansarea GTA 6 este din nou amânată

Fanii Grand Theft Auto primesc o veste bună și una mai puțin plăcută. Potrivit informațiilor publicate de cunoscutul leaker billbil-kun pe platforma Dealabs, Grand Theft Auto V va reveni în biblioteca PlayStation Plus începând cu 18 noiembrie, fiind disponibil pentru abonații planurilor Extra și Premium. Utilizatorii de pe nivelul Essential nu vor avea acces la joc.

Lansarea GTA 6 este din nou amânată

Deși titlul celor de la Rockstar Games a mai fost inclus anterior în oferta PS Plus, aceasta este prima reintroducere după aproape un an, oferind jucătorilor ocazia de a-l descărca fără costuri suplimentare.

Cu peste 220 de milioane de exemplare vândute, GTA V rămâne unul dintre cele mai populare jocuri din istorie. Criticii l-au descris drept „incredibil de distractiv, vast ca dimensiune și plin de umor mușcător”, primind nota maximă 10/10 în mai multe recenzii.

Pe de altă parte, Grand Theft Auto VI — continuarea mult așteptată — a suferit o nouă amânare. Inițial planificat pentru toamna anului 2025, jocul a fost mutat mai întâi în mai 2026, iar acum data oficială de lansare este 19 noiembrie 2026, potrivit anunțului făcut de Rockstar în cadrul raportului financiar al companiei-mamă Take-Two Interactive.

Reprezentanții Take-Two au explicat că decizia are ca scop „acordarea de timp suplimentar echipei pentru a finaliza jocul la standardele ridicate de calitate pe care fanii le așteaptă și le merită”. Oficialii au adăugat că au „încredere deplină” că GTA VI va fi un „blockbuster fără rival”.

