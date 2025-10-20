Ionuț Radu, meci de vis în La Liga! Portarul român, notă maximă în MARCA după o seară de senzație cu Real Sociedad

Goalkeeperul naționalei a fost eroul Celtei Vigo, dar echipa sa a bifat al șaptelea 1-1 al sezonului.

Ionuț Radu (28 de ani) a oferit una dintre cele mai bune prestații ale unui portar român din ultimii ani în La Liga, în meciul terminat 1-1 între Celta Vigo și Real Sociedad. Deși n-a putut evita egalul în ultimele minute, prestația sa a fost excepțională, fiind răsplătită cu nota maximă – două stele MARCA, același calificativ primit doar de cei mai buni jucători ai etapei.

Portarul român a fost protagonistul unei seri dramatice pe stadionul „Balaídos”. Celta a condus încă din minutul 20, prin Pablo Duran, dar a rămas în inferioritate numerică în finalul primei reprize, după eliminarea lui Carl Starfelt. Cu un om mai puțin, echipa galiciană a rezistat eroic până în minutul 89, când Carlos Soler a înscris cu capul golul egalizator pentru Real Sociedad.

Radu, „paradele după-amiezii” în MARCA

În repriza secundă, Radu a fost asediat constant de jucătorii basci. Șapte șuturi cadrate au ajuns pe poarta sa, însă românul a respins șase dintre ele în stil spectaculos. Momentul culminant a venit în minutul 83, când a reușit o dublă intervenție fabuloasă, considerată de presa spaniolă „paradele după-amiezii”.

Cotidianul MARCA i-a acordat lui Radu două stele, cel mai înalt calificativ, remarcând:

„Paradele după-amiezii, deși făcuse deja alte câteva decisive. A ținut echipa în viață până în ultimele minute”, au scris jurnaliștii madrileni.

Aceeași notă au primit, din tabăra gazdelor, doar Ilaix Moriba și Pablo Duran, în timp ce la oaspeți s-au remarcat Gorrotxa, Barrenetxea și Oyarzabal.

Al șaptelea 1-1 pentru Celta Vigo

Deși evoluția lui Ionuț Radu a fost una memorabilă, Celta Vigo rămâne fără victorie în actualul sezon de La Liga. Rezultatul de la Vigo a fost al șaptelea 1-1 din cele nouă etape disputate, toate punctele echipei fiind obținute din remize.

Românul încă așteaptă primul „clean sheet” al sezonului, însă performanțele sale individuale îi consolidează statutul de titular indiscutabil și unul dintre cei mai constanți portari ai campionatului spaniol.

Celta Vigo ocupă în prezent locul 17 în La Liga, cu 7 puncte, și speră ca forma excelentă a portarului român să aducă, în curând, și prima victorie a stagiunii.

