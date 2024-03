Ionuț Lupescu poate fi adversarul lui Nicușor Dan pentru primăria Capitalei

La vârsta de 54 de ani, Ionuț Lupescu ia în considerare o schimbare majoră în cariera sa, renunțând la fotbal pentru a se concentra pe o nouă direcție de activitate. Recent, fostul fotbalist a exprimat serioase intenții de a intra în politică, ceea ce ar marca o tranziție surprinzătoare în viața sa profesională.

Conform informațiilor furnizate de Observator, Ionuț Lupescu a fost selectat ca posibil candidat de către PSD și PNL pentru a concura împotriva lui Nicușor Dan la alegerile din acest an. Discuțiile dintre liderii celor două partide și Lupescu au avut loc în ultimele zile, iar acesta s-a arătat deschis să participe la sondaje pentru a evalua gradul său de susținere și notorietate în rândul electoratului.

Alături de Ionuț Lupescu, cele două partide vor evalua și alți cinci potențiali candidați, cu scopul de a măsura nivelul de notorietate, intenția de vot și gradul de antipatie în rândul populației.

“Am spus că vreau să fac și altceva. Depinde și dacă politica mă vrea. Mă bag unde cred că pot să mă descurc. (n.r. dacă este vorba despre europarlamentar) Da, vedem”, a spus Lupescu, la Fotbal Club.

“Ionuț Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA”

“Ne-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an, Bucureștiul nu are atâția bani!, și l-a gestionat foarte bine.

S-a întors cu credențiale foarte bune din această funcție, eu îl evaluez, ca de altfel pe toți cei care au făcut performanță în sport, ca oameni care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-și îndeplini un anume obiectiv.

Face parte din “Generația de Aur” și “Generația de Aur”, la vremea respectivă, a făcut istorie… Eu consider că este foarte bun pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”, a declarat Ciucă, potrivit digi24.ro.

Întrebat despre un candidat comun cu PSD, premierul Nicolae Ciucă a subliniat importanța găsirii unei persoane care să fie acceptată și susținută de ambele părți implicate. Într-o declarație, Ciucă a afirmat: “Dacă vom găsi acea persoană care să fie agreată de ambele partide și să aibă perspectiva că îndeplinește cerințele bucureștenilor, cu certitudine vom putea să ne înțelegem”.

