Dezvăluiri. Consilierii în cinematografie ai prințului Mohammed bin Salman vor să pună Arabia Saudită pe harta mondială a filmului

Prințul Mohammed bin Salman a început o a doua încercare de a intra în sala faimei de la Hollywood. Prima, care a început în timpul președinției lui Donald Trump, chiar înainte de uciderea editorialistului din Washington Post Jamal Khashoggi, a eșuat. De data aceasta, însă, a putut reuși, cu ajutorul consilierilor săi și al moștenitorului unui imperiu al armelor.

Cazul Khashoggi: Rusia avertizează Statele Unite să nu se implice

Prințul moștenitor saudit Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud în vizită la Downing 10 din Londra, Marea Britanie.

Omul de afaceri saudit Mohammed al-Turki, ambasador online pentru mărcile franceze de produse de lux precum Dior și Piaget, este omul care a fost ales de prințul moștenitor Mohammed binSalman pentru a pune Riad pe harta cinematografică globală. În cele mai recente călătorii în capitala Franței, unde nu pierde niciodată o Săptămână a Modei, a stat la hotelul foarte privat Maison Villeroy, lângă Avenue Montaigne, în inima districtului 8, unul dintre cele mai șic cartiere ale Parisului dezvăluie intelligenceonline.com.

După vizita lui Macron a fost timpul primului festival de film din Arabia Saudită

Al-Turki și Catherine Deneuve Ła Festivalul de Film de la Marea Roșie, 6-15 decembrie 2021, Jeddah.

Inițiativa lui Macron: misiune europeană comună în Afganistan

Al-Turki la Paris a dat o lovitură majoră în presă. A reușit să atragă câteva mari vedete ale cinematografiei franceze, printre care Catherine Deneuve și Vincent Cassel, la Festivalul de Film de la Marea Roșie, primul eveniment de acest gen organizat vreodată în Arabia Saudită. A avut loc în marele oraș de coastă Jeddah în perioada 6-15 decembrie și și-a deschis porțile la doar două zile după vizita președintelui francez Emmanuel Macron în Arabia Saudită.

Organizatorii speră să devină ”obligatoriu” pentru industria cinematografică mondială, similar festivalurilor de film de la Veneția și Cannes. Organizatorul senior al festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux, a fost unul dintre cei care au făcut călătoria la Jedda, la fel ca și directorul Institutului Lumii Arabe, Jack Lang, care este mereu în căutarea unor noi finanțări.

Festivalul este prezidat oficial de ministrul culturii saudite Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, un prinț care, după ce a fost activ în industria petrolului din Statele Unite, a fost numit responsabil pentru toate proiectele soft power ale lui Mohammed bin Salman în sectorul cultural. Sub supravegherea ministrului, al-Turki, directorul comitetului festivalului, are sarcina dificilă de a convinge vedete internaționale de cinema să participe, precum și de a încuraja dezvoltarea industriei cinematografice locale. Un anumit număr de realizatori saudiți, precum Haifaa al-Mansour, încep să devină cunoscuți în străinătate.

Vedetele de la Hollywood, mai reticente

Vedetele franceze nu au fost greu de cucerit – Catherine Deneuve a acceptat în trecut multe apariții plătite în Algeria și în alte părți – dar vedetele de la Hollywood au fost mai reticente. În afară de constrângerile impuse de Covid-19, susținerea unui eveniment sponsorizat de omul pe care CIA l-a acuzat că ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, încă mai prezintă un risc reputațional în SUA. Doar câțiva actori, nemaifiind în vârful carierei lor, precum Hillary Swank și Clive Owen, au făcut călătoria la Jeddah.

Cel mai pare producător de film saudit

Cu toate acestea, Al-Turki este deja cel mai mare producător de film saudit din Statele Unite și, ca atare, a construit o mare rețea de contacte în California în ultimii zece ani, unde a muncit din greu pentru a colecta materialele brute din industria cinematografică. În ultimii ani, a participat la finanțarea unor filme precum „Criza”, filmul lui Nicholas Jarecki care a apărut în 2020 cu Gary Oldman, Armie Hammer și Evangeline Lilly și filmul din 2012 „Arbitrage”, cu Richard Gere, Susan Sarandon și Laetitia Casta. Astăzi, el a devenit un model pentru o nouă generație de oameni de afaceri din Golf. Contul său de Instagram prezintă selfie-uri cu el cu bărbați și femei tinere atrăgătoare și își etalează prieteniile de mare profil, cum ar fi cea cu Gere, actrița Michelle Rodriguez și actorul Ed Westwick, care îl interpretează pe Chuck Bass în „Gossip Girl”.

Al-Turki și-a început cariera cinematografică dintr-o bază solidă de capital. Este fiul lui Abdelaziz Ali al-Turki, care, alături de fratele său Saleh Ali al-Turki, deține două dintre cele mai mari conglomerate de afaceri ale Arabiei Saudite, Al Rawabi Holding și Nesma. Afacerea de familie este acum gestionată din ce în ce mai mult de sora sa, Noaf al-Turki, totuși familia s-a îmbogățit de-a lungul anilor, servind ca partener local pentru companiile străine care doresc să câștige contracte din sectorul public saudit, în construcții, petrol și arme, sectoare care sunt deosebit de profitabile.

Din 2012, Nesma are un joint venture cu grupul american Raytheon pentru a dezvolta capacitățile de „comandă, control, comunicații și informații” ale ministerului saudit al apărării. La momentul semnării contractului, ministerul era condus de Salman bin Abdelaziz (IO, 23.09.15), devenit de atunci rege al Arabiei Saudite. El l-a numit pe al-Turki primar al Jeddah, orașul unde a avut loc Festivalul Mării Roșii, în iulie 2020.

Cu Grupurile franceze Accor și Egis, Nesma face, de asemenea, parte din consorțiile de construcții selectate pentru a construi unul dintre cele mai mari proiecte culturale ale MbS (prințul Mogammed bin Salman) în orașul antic Al-Ula. Ca toate proiectele saudite de soft power, ministrul Culturii, Badr bin Abdullah, este cel care conduce Comisia Regală din Al-Ula (CRU) – la care Jack Lang este consultant împreună cu alți consilieri polivalenți precum Jacques Attali din Franța – și care a făcut din aceasta principalul punct de contact al Arabiei Saudite cu Franța în domeniul cultural. Deși au fost semnate diverse memorandumuri de înțelegere în cadrul proiectelor Al Ula, nu a fost încă încheiat niciun contract major, cu excepția celor semnate pentru promovarea acestuia.

Cine sunt aliații străini

Pentru a ajuta la aducerea celor mai buni din cinematografia mondială în Arabia Saudită, al-Turki a putut conta pe câțiva prieteni de lungă durată, printre care producătorul de film franco-tunisian Tarak ben Ammar, a cărui fiică, modelul, actrița și cântăreața Sonia ben Ammar , își petrece în mod regulat vacanțe cu al-Turki. Ben Ammar, care a fost o lungă perioadă de timp director la grupul de divertisment și media Vivendi și apropiat de șeful său, VincentBollore, acționează ca consilier al Badr bin Abdullah și al Festivalului Mării Roșii.

fostul jurnalist Dominique Delport, care este membru al consiliului de supraveghere al grupului. Prin compania sa, Arduina Partners, fostul președinte internațional al grupului Vice Media, ajută Comisia Regală pentru orașul Riad (RCRC) să devină o forță în industriile creative.

Bollore are un alt asociat Vivendi care să-l asiste în Arabia Saudită, pe fostul jurnalist Dominique Delport, care este membru al consiliului de supraveghere al grupului. Prin compania sa, Arduina Partners, fostul președinte internațional al grupului Vice Media, ajută Comisia Regală pentru orașul Riad (RCRC) să devină o forță în industriile creative. În aprilie, foștii săi angajatori, Vice, și-au deschis un birou în Riad în parteneriat cu Saudi Research and MarketingGroup, un grup media deținut de grupul din jurul regelui Salman bin Abdelaziz, unde Badr bin Abdullah a fost președinte pentru o perioadă.

„Vedeţi antreprenoriatul ca pe o opţiune în carieră”

Al-Turki nu este necunoscut la Paris. Iubitor de prezentări de modă, ia deseori masa cu influențe de modă precum Natalia Vodianova, fostul model rus și soția lui Antoine Arnault, unul dintre moștenitorii imperiului bunurilor de lux LVMH.

În ultimii ani, al-Turki și Afef Jnifen au luat parte și la cine de gală UNICEF în locuri de lux din Porto Cuervo și Capri, alături de feminista it-girl Emily Ratajkowski, care îl însoțește regulat în escapadele sale mediteraneene.

Pentru a-și completa cartea de adrese, Al Turki poate conta pe conexiunile jet-setter-ului internațional și socialistul Afef Jnifen, un fost prezentator TV italian care este sora lui Slah Jnifen, agent de vânzări pentru compania aerospațială EADS (Grupul Airbus) în Tunisia și pentru grupul Suezutilities în Libia. La un moment dat, el l-a adus pe Said al-Islam Gaddafi, fiul regretatului lider libian Muammmar Gaddafi, în jet set-ul internațional. În ultimii ani, al-Turki și Afef Jnifen au luat parte și la cine de gală UNICEF în locuri de lux din Porto Cuervo și Capri, alături de feminista it-girl Emily Ratajkowski, care îl însoțește regulat în escapadele sale mediteraneene.

MBC Group, investiții masive în cinematografia de la Riad

Festivalul de Film de la Marea Roșie pare să fie partea vizibilă a marii strategii a lui Mohammed bin Salman. Pe lângă promovarea acestui eveniment prestigios, prințul dă totuși un impuls puternic ecosistemului cinematografic local. Investițiile în industria cinematografică vor veni probabil de la MBC Group, gigantul media, în care Riad a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni de la fostul proprietar Waleed bin Ibrahim al-Ibrahim în 2018. MBC și-a mutat sediul din Dubai la Riad în octombrie. Grupul a fost sponsorul principal al Festivalului de Film de la Marea Roșie, unde nou-înființată Saudi Film Commission a anunțat că va oferi o reducere de 40% la costul filmării filmelor în Arabia Saudită, în încercarea de a atrage companii internaționale de producție de film.

Prezență puternică în California ” The Hideaway”

Echipa lui Mohammed bin Salman are o prezență puternică și în Los Angeles. Consultantul francez Jonathan Gray, care l-a cunoscut pe prințul moștenitor în timp ce lucra în domeniul managementului evenimentelor pe Riviera Franceză, folosește fondurile Arabia Saudită pentru a dezvolta compania de producție californiană The Hideaway. În 2020, după ce a produs remake-ul „Men in Black”, „Miles 22”, cu Mark Wahlberg și adaptarea în benzi desenate „Bloodshot”, cu Vin Diesel, compania a produs „Cherry”, primul film care a fost filmat la Al- Ula. Lansat în aprilie, lungmetrajul, care urmărește întoarcerea din Irak a unui soldat interpretat de Tom Holland, a fost regizat de frații Joe și Anthony Rousso. Potrivit Variety, compania lor AGBO, a primit zeci de milioane de dolari de la o bancă saudită în același an. Cu The Hideaway, Gray dezvoltă acum o mini-serie bazată pe „For Those I Loved”, autobiografia scrisă de tatăl său MartinGray împreună cu membrul Academie Française (Academiei Franceze, principalul consiliu francez pentru probleme legate de limba franceză), Max Gallo, dezvăluie intelligenceonline.com.