INTERVIU. Dan Podaru: PSD-iștii nu vor vota niciodată cu Tuță

Profesorul Dan Podaru, candidat pentru funcția de primar al Sectorului 1, atrage atenția că omul propus de coaliția PSD – PNL ca alternativă la Clotilde Armand nu este o alegere inspirată.

Într-un interviu pentru “România liberă”, profesorul Dan Podaru, fost consilier local, explică de ce a decis să candideze pentru funcția de primar și de ce a înființat Alianța Sectorului 1.

RL: În primul rând, ce v-a determinat să candidați pentru funcția de primar al Sectorului 1 și de ce ați înființat un nou partid politic?

Dan Podaru: În urma celor aproape 4 ani de experiență în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, am observat disfuncționalități deosebit de grave. Faptul că actualul primar, Clotilde Armand, nu a reușit să poarte un dialog cu Consiliul și cu Opoziția, nu a atras fonduri europene (zero fonduri europene), nu a dezvoltat locuri de parcare (zero locuri de parcare), nu a reușit în cei 3 ani anteriori să aloce sumele destinate investițiilor, mă determină să candidez la funcția de Primar.

În fiecare an – 2021, 2022, 2023 – Primăria a avut excedent bugetar de sute de milioane de lei. Chiar în ultimul an, de peste un 1,1 miliarde.

Văzând aceste lucruri și faptul că sectorul nu este gestionat, se află în haos, am decis că este momentul să vin cu experiența mea în domeniul administrației – am în vedere acești 3,5 ani și anul 2018 în care am fost director general al Primăriei Sectorului 4, alături de Daniel Băluță – să ajut locuitorii Sectorului 1 și să reușim să transformăm acest sector foarte frumos și foarte bogat, ajuns acum în pragul mizeriei, din nou, în ceea ce merită el, într-un sector fanion.

Să vă răspund și la întrebarea de ce o nouă formațiune politică? Aș fi putut să candidez independent, însă candidatura independentă nu îmi dădea posibilitatea să am o listă de consilieri și întotdeauna echipa contează. De aceea, pentru a putea da posibilitatea și altor locuitori reprezentativi pentru cartierele și zonele în care locuiesc să candideze, am înființat acest nou partid, Alianța Sectorului 1. Alături de mine, pe lista de consilieri pe care o voi deschide, se vor afla reprezentanți ai cartierelor și zonelor din Sectorul 1. Vom discuta punctual cu persoane particulare din zonele cu probleme – spre exemplu cartierul Greenfield, zona Turda Mihalache, zona Aviației, Chitila etc.. Vom discuta cu oameni, cu antreprenori, îi vom coopta la nivel decizional și le vom oferi posibilitatea de a participa pe listele de consilieri. În consecință, acest nou partid local, în premieră pentru București, va avea în componența lui, majoritar, doar oameni care locuiesc în Sectorul 1 și care cunosc, bineînțeles, pe zone, problemele reale ale oamenilor și ale vecinilor lor.

Din postura de consilier local ce realizări în beneficiul cetățenilor Sectorului 1 puteți evidenția?

Cred că sunt consilierul care a reușit să genereze, să propună și să implementeze cele mai multe amendamente. Aș vrea să vă reamintesc că în 2020, aflându-mă în campanie, am văzut că undeva în proximitatea Bulevardului Mihalache 325, 327, există un spațiu verde între blocuri, care fusese redat printr-o hotărâre judecătorească injustă, spun eu, proprietarilor, iar aceștia vânduseră acest teren unei firme care dorea să edifice un bloc. Toate spațiile verzi trebuie salvate și de aceea am inițiat acest proiect, am fost și președintele comisiei de negociere a achiziționării acestui teren și acest teren a putut să fie salvat, plătindu-se pe el, în urma unor negocieri foarte dure, suma de circa 300.000 euro.

Mai mult decât atât, mergând în incinta Colegiului Tehnic Media – pentru că eram în consiliul de administrație al acestei instituții de învățământ – am văzut că într-unul dintre cămine mucegaiul și igrasia erau la ele acasă. Am venit în consiliu, am realizat un amendament inclusiv pentru dotarea și renovarea căminelor. Colegiul Media a primit, în anul 2023, 5 milioane de lei, renovând în totalitate acel cămin, care astăzi arată extraordinar de bine.

De asemenea, până să demisionez din Consiliul Local la începutul acestui an, am propus și a trecut la vot un alt amendament prin care tot Colegiul Media să primească încă 5 milioane de lei pentru renovarea acoperișului clădirii centrale, a toaletelor din unitatea de învățământ și a altor spații. Deci, iată câte lucruri poate face un simplu consilier, dacă își dorește aceste lucruri și este implicat.

Mai mult decât atât, pot să vă spun că, discutând cu directoarea Școlii Generale Petre Ispirescu, o persoană extrem de implicată, am reușit să realizez amendamente și să transmit pentru dotarea acestei școli o sumă de 1.000.000 lei, din care au fost achiziționate mobilier, aparatură de sunet și toate cele necesare pentru derularea unor activități școlare importante.

În același timp, printr-o colaborare foarte bună cu directoarea Ambulatoriului de Specialitate Dorobanți am reușit să finanțez montarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități și pentru cazurile în care sunt aduse persoane cu salvarea și acestea trebuie transportate cu targa. Esențială este și dotarea cu aparatură de specialitate a acestui ambulatoriu, care a presupus o investiție de 4 milioane de lei. Toate acestea sunt proiecte realizate de mine, propuse ca amendamente în cadrul ședințelor Consiliului Local pentru bugetele anuale ce au fost votate în cadrul consiliului.

Să amintesc și de Liceul Sfântul Sava, a cărui directoare a cerut o finanțare pentru ca tinerii din acest liceu să meargă la NASA, unde fuseseră invitați. Au primit suma de 200.000 lei.

Recent am fost contactat pe telefonul personal. Toată lumea are telefonul meu personal și cetățenii m-au putut suna. În toată această perioadă, așa cum consider că este firesc, în mod direct, consilierul local trebuie să poată discuta fără opreliști cu locuitorii pe care îi reprezintă.

Vă pot oferi un exemplu de acest fel. Una dintre mămicile copiilor de la Școala 12 Herăstrău m-a sunat și m-a informat că elevii vor participa la un festival de dansuri la Barcelona. Pentru aceasta solicitau ca Primăria și Consiliul Local să le ofere o parte din sumele necesare participării acestui grup de copii dansatori. Am realizat un amendament și acest grup de dansatori de la Școala Gimnazială 12 Herăstrău a primit nu mai puțin de 300.000 lei pentru a participa în vara anului 2024 la acest festival de la Barcelona.

Am susținut și m-am aflat într-un permanent dialog cu președintele Federației Române de Polo, cel care nu reușea să găsească înțelegere la nivelul conducerii Primăriei și la nivelul Consiliului pentru finanțarea unui proiect. Am susținut inclusiv acest proiect de modernizare a Complexului Sportiv Floreasca, unde se antrenează echipa națională de polo, iar valoarea proiectului, din câte îmi aduc aminte, a fost de circa 4,5 milioane de lei. A fost cumpărat un nou boiler și un nou sistem de încălzire a apei. Echipa națională de polo se afla în imposibilitatea de a-și mai face antrenamentele, ceea ce este jenant.

Iată ce poate face un consilier local prin implicare!

Toate aceste proiecte realizate și implementate stau la baza deciziei mele de a candida la Primăria Sectorului 1. Dacă din poziția de simplu consilier am reușit să fac și să construiesc toate aceste proiecte, toate aceste situații pozitive pentru locuitorii Sectorului 1, vă dați seama, cu implicare și cu ajutor din partea specialiștilor și a direcțiilor din cadrul Primăriei, ce aș putea să fac din poziția de primar.

Trebuie să ai doar bunăvoință și să nu te consideri – așa cum consideră în acest moment Clotilde Armand – deasupra legii. Trebuie să rămâi conectat cu oamenii, să fii în permanență într-un dialog cu aceștia și să le poți răspunde nevoilor de zi cu zi. Trebuie precizat faptul că primarul Clotilde Armand a lipsit în ultimii 2 ani de la ședințele de Consiliu Local. Este inadmisibil așa ceva. Primarul este cel care trebuie să conducă ședințele, fiind implicat și înțelegând dinamica tuturor luărilor de poziție și cunoscând toate problemele sectorului. Mai mult decât atât, primarul Clotilde Armand în toată această perioadă nu a dat audiențe. Ni s-au plâns zeci, sute de cetățeni din Sectorul 1 că actualul primar nu le oferă audiențe.

Din punctul meu de vedere, primarul trebuie să-și aloce o jumătate de zi pentru audiențe, trebuie să-și aloce o zi în care să meargă prin sector, să contacteze administratorii și președinții de blocuri, să vadă în timp real care este situația sectorului pe care îl gestionează. În definitiv, putem face o paralelă între un primar și un general. Dacă generalul își comandă armata într-o manieră corectă, războaiele vor fi câștigate. Dacă generalul nu-și comandă armata corect și dă semnale greșite spre exemplu, funcționarilor de la nivelul primăriei, aceștia vor urma indicații greșite. Conduita primarului este foarte importantă și respectul față de oameni este de asemenea foarte important. De aceea, acest mandat al primarului Clotilde Armand trebuie să se oprească, pentru că în toată această perioadă a demonstrat că nu respectă locuitorii Sectorului 1.

Care sunt proiectele dumneavoastră pentru Sectorul 1?

Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Nu o să extind foarte mult, o să vă prezint succint câteva dintre acestea. Consider că sunt câteva probleme importante la nivelul sectorului și această considerație vine din experiența și din situațiile reale trăite la nivelul consiliului în acești 3,5 ani. Am observat faptul că antreprenorilor din Sectorul 1 nu le-au fost acordate pentru magazinele lor, autorizațiile de funcționare. Ele se reînnoiesc anual și nu le-au fost acordate de un an, sau chiar de 2 ani de zile. În consecință, ei funcționează, dar în fiecare an trebuie să vină cu aceleași acte, să le prezinte din nou autorităților. Este o formă de birocrație și o formă de îngreunare a activității antreprenoriale, altfel spus, un impediment pentru mediul privat.

Ori eu consider că Primăria trebuie să fie un partener al antreprenorilor. Antreprenorii plătesc taxe și impozite și de aceea eu voi veni în întâmpinarea lor cu următorul proiect: antreprenorii pot fi ajutați prin schimbarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de funcționare. Acestea vor fi acordate pe perioadă nedeterminată, nu anual, astfel eliminându-se și posibilele șpăgi, pentru că de fiecare dată când chemi un antreprenor, acesta poate fi constrâns. Deci rezolvăm și o problemă referitoare la o zonă de posibilă corupție. Antreprenorii primesc autorizațiile pe perioadă nedeterminată, cu mențiunea că aceste documente se vor elibera rapid, în 24h, online.

La rândul lor, antreprenorii vor fi obligați să semneze o declarație pe propria răspundere că magazinele lor și întreprinderile lor corespund legii.

O să mă întrebați cum poate fi verificată bonitatea declarațiilor lor. După ce aceste magazine funcționează în mod legal și proprietarii au autorizațiile de funcționare, vom dubla corpul de control al poliției locale și la nivelul direcțiilor care pot realiza acest tip de control pe teren din cadrul primăriei, vom dubla personalul. Aceștia vor ieși pe teren și vor verifica la fața locului dacă întreprinderile și locațiile respective îndeplinesc toate criteriile legale. Este foarte simplu! Acesta este un prim punct legat de antreprenori.

La nivelul piețelor agro-alimentare, întâmpinăm o altă problemă. Oamenii trebuie să se aprovizioneze din piețele din proximitatea locuințelor. Toate piețele din Sectorul 1 trebuie să funcționeze și se vor întâmpla două lucruri: prețurile produselor de bază vor scădea prin contractarea tarabelor de către producătorii care trăiesc în zona limitrofă Bucureștiului, iar acele produse vor fi mai naturale și mai proaspete. În consecință, nivelul de viață și de satisfacție al cetățenilor va crește și valoarea coșului zilnic va scădea. Locuitorii vor putea realiza economii.

Bineînțeles, există și problema locurilor de parcare. Există foarte multe sesizări și am observat din discuțiile cu cetățenii că își doresc să se dezvolte noi locuri de parcare, că își doresc să existe proiecte în acest sens. La nivelul Sectorului 1 trebuie construite atât parcări subterane, cât și supraterane în zone unde există terenuri și se poate face o astfel de dezvoltare.

Bineînțeles, aceste parcări pot fi construite pe fonduri europene, prin PNRR sau prin alte programe de acest tip, prin fondurile primăriei sau prin parteneriate public-private, prin concesionarea unor terenuri și construirea în parteneriat public-privat. Oricare dintre variante este foarte bună. Avem nevoie de zeci de mii de locuri de parcare pentru a reuși să descongestionăm intersecțiile mari ale sectorului și în plus, să simplificăm și să îmbunătățim viața locuitorilor. Primarul nu trebuie să fie un politician. Primarul trebuie să fie un bun administrator, iar principala lui preocupare nu trebuie să fie față de propriul lui partid și de mișmașurile pe care le poate realiza la cererea unor superiori din cadrul partidului, ci față de cetățeni și de nevoile reale ale acestora.

În cel de-al 4-lea rând, apropo de nevoile cetățenilor, există o criză a locurilor la nivelul grădinițelor și creșelor din Sectorul 1.

În consecință, actualele clădiri în care activează creșele și grădinițele trebuie modernizate și cu siguranță construite alte zeci de instituții, alte zeci de clădiri care să poată să găzduiască noi grădinițe și creșe la nivelul sectorului 1, unde există un deficit de mii de locuri. Conform documentelor studiate și conform discuțiilor, astăzi o mare a parte a populației face eforturi deosebite și merge cu copiii în alte sectoare sau cu costuri deosebit de mari se îndreaptă către grădinițele private.

Un alt punct extrem de important este rezolvarea problemei celor peste 1000 de lifturi ce trebuie schimbate. Acest proiect reprezintă o prioritate pentru orice primărie, deoarece îmbunătățește viața locatarilor din blocurile vechi. Îîn acele blocuri uzura lifturilor este de zeci de ani, 40-50 de ani. Așa cum au fost termoizolate blocurile și doar o mică parte a costurilor a fost suportată de către cetățenii Sectorului 1, iar în cazul altor sectoare, costurile au fost suportate la nivelul primăriei și în acest caz primăria sectorului trebuie să realizeze o licitație. Nu trebuie să lucreze cu firme intermediare pentru a scădea costurile, ci trebuie să realizeze o licitație – cadru. În cadrul acestei licitații trebuie să fie contactați mari producători de lifturi de la nivel mondial, astfel, costurile vor scădea, neexistând intermediari. Posibilitatea de a negocia prețul crește, perioada de garanție de asemenea poate crește. Pentru că în loc de doi sau trei ani de zile, discutând direct cu producătorul, acesta poate să-ți dea facilități în plus, iar acești producători la nivel mondial cu siguranță îți pot oferi și post-garanție pentru acele lifturi și piese de schimb pentru perioade lungi de timp.

Deci aceasta este modalitatea și viziunea mea referitor la această problemă atât de spinoasă și atât de gravă a lifturilor din Sectorul 1. Bineînțeles, aceste lifturi pot fi achiziționate prin fonduri europene sau cu fonduri europene și parțial cu cofinanțare a Primăriei Sectorului 1. Totul trebuie să se facă transparent, într-o asemenea manieră, încât să nu existe la niciun moment dat, niciun fel de suspiciune față de o asemenea achiziție a unui număr atât de mare de lifturi: peste 1000 de lifturi. Au fost ședințe cu sute de persoane care erau doritoare, președinți de asociații, prezenți în sala de Consiliu Local al Sectorului 1 și care aveau această doleanță, aflându-se în imposibilitatea de a achiziționa lifturi cu propriile asociații de locatari, pentru că o achiziție a unui lift poate costa 50-60.000 euro. Sunt sume foarte mari pentru societatea și nivelul de trai existente astăzi în România. În consecință, instituțiile statului – și aici mă refer la Primăria Sectorului 1 – trebuie să se implice și să rezolve o problemă socială.

De asemenea, având în vedere necesitatea și dorința cetățenilor, trebuie modernizate actualele spații verzi, aduse la nivel european. Dacă ne uităm la Sectorul 4, vom vedea că acolo toate spațiile verzi sunt în stare perfectă, toate fântânile arteziene funcționează.

Iată cum în Sectorul 1, care era un sector fanion, toate aceste lucruri au dispărut, toate gardurile verzi, toate zonele de agrement în care exista vegetație sunt ca inexistente sau sunt pârjolite în totalitate. Trebuie modernizate spațiile verzi și construite noi parcuri sau dezvoltate în zonele în care permit noi spații verzi. Deci este o prioritate la nivel european această dezvoltare a orașelor spre zona ecologică, o apropiere spre natură. Oricum, trăim în orașe extrem de poluate.

Un alt obiectiv îl constituie terenurile de sport. Cred cu tărie – am văzut și exemplul din alte sectoare – că trebuie construite astfel de spații pentru adolescenți, pentru tinerii studenți. Am în vedere construirea unor zone cu tartan, terenuri de sport destinate baschetului sau mini-fotbalului, care să aibă inclusiv nocturnă și care în perioadele de vară să poată să fie folosite de mii de copii și de tineri în toate cartierele Sectorului 1.

Nu în ultimul rând, există problema culturii. Clotilde Armand a desființat Centrul Cultural, neînlocuindu-l cu nimic. De altfel, marea problemă a primarului Clotilde Armand este că a desființat structuri la nivelul Primăriei Sectorului 1, neînlocuindu-le cu nimic. A desființat, așa cum spuneam anterior, Direcția Piețelor, a desființat Direcția de Cultură și a generat un haos și o secetă a evenimentelor culturale desfășurate sub egida Primăriei Sectorului 1, evenimente care ar fi obligatorii pentru sectorul fanion al Bucureștiului, în care se află toate ambasadele țărilor reprezentate în România.

Deci, vă dați seama ce importanță și ce vizibilitate are Sectorul 1! Trebuie reînființată Direcția de Cultură și prin intermediul ei, trebuie reîncepute proiectele culturale, reluate legăturile cu sfera artistică, cu teatrele, cu Uniunea Scriitorilor sau cu alte uniuni ale artiștilor și trebuie realizate spectacole unde copiii din Sectorul 1 să fie invitați într-o manieră gratuită și organizată. Acesta este rolul Primăriei. Trebuie organizate premieri ale scriitorilor, ale artiștilor plastici în bienale sau în spectacole care să fie transmise prin intermediul televiziunii. În consecință, Primăria are și această obligație de a reda faima și strălucirea culturală a Sectorului 1 și de a se implica pentru dezvoltarea intelectuală a populației din acest sector.

Este clar că în opinia dumneavostră, administrația locală a sectorului nu mai poate continua cu actualul primar. Spuneați că ați văzut un sondaj deja de anul trecut, în care 70% dintre cei chestionați nu mai ofereau încredere, n-o mai doreau pe Clotilde Armand în fruntea Primăriei Sectorului 1. Ce spuneți despre ceilalți contracandidați?

Clotilde Armand, conform ultimului sondaj realizat de IRES anul trecut și pe care am reușit să-l analizez, nu mai era dorită în proporție de 70% la nivelul Sectorului 1. Clotilde Armand nu a performat, a creat o administrație de tip dictatorial sau a încercat să conducă sectorul într-o manieră nedemocratică. Și-a antagonizat sever relațiile cu oamenii din întregul sector și bineînțeles și cu consilierii din Consiliul Local. A generat o criză la nivelul locurilor de parcare. Ulterior a generat o criză sanitară. Apoi a generat o criză prin închiderea administrației Piețelor, piețele rămânând fără administratori. Deci nu au mai putut fi manageriate. Unele dintre ele au decăzut, iar altele aproape sunt în pragul închiderii. După aceea a generat o serie de alte probleme. A refuzat finanțarea CET Grivița și achitarea investițiilor realizate în acest CET pentru modernizarea tehnologică, având în vedere că CET Grivița trebuie modernizată, întrucât deservește și încălzește peste 25.000 de familii din Sectorul 1. Deci toate acestea puse cap la cap, toate aceste crize, toate aceste nereguli ne dau convingerea că actualul primar nu mai poate continua.

Celălalt contracandidat, George Tuță, este un tânăr. CV-ul dumnealui este public, puteți să îl vedeți. Nu are experiență, nu a lucrat nici în domeniul privat, nici în domeniul public, pentru perioade lungi de timp. A devenit deputat, iar apoi a fost ofițer al unei unități militare. În consecință, pentru domeniul administrativ are 0% experiență. Dacă în ultimii 4 ani de zile s-a încercat un test, s-a făcut un experiment pe populația Sectorului 1, nu putem continua cu experimente și nu putem aduce în prim-plan oameni care n-au niciun fel de experiență în domeniul administrației. Singurul contracandidat care are experiență în domeniul administrației este Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3, însă nu mai activează în domeniul politic de peste 10 ani.

Având în vedere sondajul realizat de IRES anul trecut și reacția celor chestionați față de Clotilde Armand, v-aș întreba de ce PSD și PNL nu au încercat organizarea unui referendum pentru demiterea primarului, dacă era o astfel de situație.

Din punctul meu de vedere, cele două partide istorice au ezitat permanent. Sincer, le-a fost frică de Clotilde Armand, nu au avut puterea să i se opună, nu au avut puterea să-i facă o opoziție reală. De câte ori am ieșit în presă sau la televiziune am fost rugat să îmi cenzurez sau să-mi estompez pozițiile. Nu s-au făcut plângeri penale împotriva actualului primar, în ședințele de consiliu nu a fost contracarată legal, așa cum ar fi trebuit. În consecință, pentru actuala stare a sectorului, o parte din vină o poartă și partidele istorice. Cele două partide istorice nu au fost capabile și nu au știut cum să i se opună actualului primar incompetent.

Pentru că ați adus în discuție spațiile verzi din Sectorul 1, cum v-ați gândit să rezolvați problema animalelor fără stăpân?

Da, este o problemă importantă. În ceea ce privește animalele fără adăpost sau fără proprietari, în primul rând trebuie creat un parteneriat real cu ONG-urile specializate în protecția animalelor și trebuie alocate fonduri, pentru că toate aceste suflețele trebuie îngrijite. Totodată, trebuie realizat un parteneriat pentru protecția animalelor cu ASPA, un protocol, dar și cu alte ONG-uri particulare foarte performante care există astăzi.

Trebuie să putem să sterilizăm atât câinii, cât și pisicile fără stăpân și bineînțeles că trebuie generat sau chiar construit un centru medical veterinar, în care Primăria Sectorului 1 să se implice și la care cetățenii posesori de animale să apeleze, atunci când este necesar. Am putea să le oferim serviciile contra cost, bineînțeles, dar la niște costuri acceptabile.

Cu toată această mobilitate și în perioadele de vară ar fi foarte important un PET hotel destinat cetățenilor locuitorilor din Sectorul 1 care au animale de companie și bineînțeles unde să se poată realiza sterilizarea gratuită a pisicilor și câinilor fără stăpân. Nu este foarte complicat. Prin angajarea unei mici echipe, o promovare prin social media, facem încercarea ca toate aceste animăluțe să își poată găsi un cămin în București sau în afara Bucureștiului.

În acest mod simplu putem să avem grijă și de câinii sau pisicile fără adăpost din Sectorul 1 și bineînțeles putem să și igienizăm sectorul, să găsim o modalitate umană civilizată, prin care să ne demonstrăm dragostea față de viețuitoare, compasiunea pentru animalele fără stăpân.

Prin urmare, un asemenea centru oferă două posibilități: rezolvarea unor probleme ale iubitorilor și posesorilor de animale ce locuiesc în Sectorul 1 și de asemenea rezolvarea umană cu empatie și compasiune a situației tragice a animalelor fără stăpân care de multe ori sunt neîngrijite sau foarte bolnave în grădinile și parcurile din proximitatea locuințelor noastre.



Să abordăm și situația unităților de învățământ. Recent, s-a iscat scandalul unui presupus viol dintr-o școală a Sectorului 1. Ați afirmat chiar pentru noi, pentru România liberă, că actualul primar Clotilde Armand are o vină semnificativă, având în vedere că a redus paza din școli.

Viața, sănătatea și siguranța copiilor din școli, grădinițe și licee reprezintă o prioritate. În momentul în care voi ajunge la primărie și voi deveni primar, paza se va relua la intensitatea și ritmicitatea perioadei de dinaintea primarului Clotilde Armand, cea care iată, a mai generat încă o criză, retrăgând paza din școli. In anul 2020 a existat o perioadă în care a retras complet paza din școli. Nu mai era nimeni, puteau să fie atacați copiii. În consecință, eu, ca primar, voi relua activitatea de pază în toate școlile, la nivelul anilor anteriori mandatului Armand. Este firesc să existe pază pe ture dimineața, la prânz și seara, iar profesorii și elevii să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții.

De când v-ați anunțat candidatura pentru funcția primar al Sectorului 1 ați avut întâlniri cu cetățenii și mai aveți programate astfel de întâlniri?

Da, bineînțeles. Vom ieși și ne vom întâlni în toată această perioadă cu locuitorii tuturor cartierelor sau a cât mai multor cartiere. Am mers în zona Aviației, unde piața Aurel Vlaicu este aproape închisă. Ne-am întâlnit cu locuitorii din acea zonă. Am mers pe Bulevardul Mihalache, vom merge și ne vom întâlni cu locuitorii în Piața 16 februarie, cartierul Greenfield. Vom merge în Chitila, în consecință, săptămânal vom merge și ne vom întâlni cu locuitorii în cât mai multe zone. Am rugămintea ca, dacă există interes pentru o anumită zonă, să-mi fie transmise mesaje prin facebook sau instagram și bineînțeles, mă voi deplasa cu cea mai mare plăcere și în acele zone.

Cât de importantă este colaborarea între primarul general și un primar de sector? Cum a fost în mandatul lui Clotilde Armand această colaborare și cum o vedeți dumneavoastră, în situația în care veți ajunge primar de sector?

Colaborarea a fost inexistentă. În afară de un moment în care actualul primar, Nicușor Dan, a fost chestionat și a răspuns referitor la criza sanitară a gunoiului, nu țin minte în toată această perioadă să fi existat o colaborare sau intervenții sau vizite ale primarului Clotilde Armand la Primăria Sectorului 1. Știu cu siguranță, pentru că am un singur document, o hotărâre a Consiliului General al Primăriei Municipiului București, care cerea dublarea sau triplarea spălării trotuarelor, explicând faptul că acest tip de demers reduce poluarea din orașe prin reducerea particulelor nocive. Primarul Clotilde Armand nu doar că nu a respectat această decizie a Primăriei Capitalei, ci a redus drastic toate serviciile de salubritate pentru a reduce costurile. Există normative europene care cer un anumit număr de spălări ale străzilor, un anumit număr de frecvențe de măturare, un anumit număr de ridicare zilnică sau cu o anumită frecvență a coșurilor de gunoi. Reducând frecvențele, se reduce serviciul. În consecință, acest lucru reprezintă un atentat la viața și sănătatea cetățenilor. Clotilde Armand a încercat în toată această perioadă, nesocotind viața oamenilor, să ne îmbolnăvească.

În ceea ce privește colaborarea între primarul general și un primar de sector, mie mi se pare esențială. Sunt foarte multe proiecte în care Primăria de sector și Consiliul Local de sector cer acordul Primăriei Municipiului București. Aceste acorduri câteodată trebuie obținute de urgență. Trebuie să existe un telefon scurt între primarul de sector și primarul Capitalei. Trebuie să existe o relație dinamică în care cei doi să funcționeze ca niște reali parteneri, nu doar să se complacă și să lucreze doar de formă, pentru ochii presei.

Aș dori să remarc un lucru. De când asist la viața politică a României, de la începutul anilor 90 până în prezent, iată că astăzi are loc o manipulare a populației prin intermediul sondajelor de opinie. Este o situație gravă, fără precedent și care deprofesionalizează meseria de sociolog și acest univers al sociologiei. Ne sunt prezentate sondaje de opinie false, care nu au ca scop decât generarea unui tip de promovare, de marketing sau promovarea unei anumite strategii, a unei politici, a unui partid. Din păcate, în loc să ajute, sondajele de astăzi, care multe dintre ele sunt contradictorii, nu fac altceva decât să păcălească alegătorii într-un mod șmecheresc, în loc să informeze. Sensul unui sondaj este unul științific, acela de a informa și de a oferi o oglindă a realității la care să se raporteze alegătorii.

PSD și PNL au anunțat o alianță la Sectorul 1 pentru a avea principalul contracandidat pentru Clotilde Armand, George Tuță. Credeți că PSD va lupta cu adevărat pentru a-i aduce votul lui George Tuță?

Avem o problemă a partidelor istorice, o problemă strategică și o problemă de seriozitate. O dată la 4 ani de zile, partidele istorice parașutează, în funcție de interesele lor, câte un necunoscut în poziția de primar sau îl propun pentru poziția de primar. În acest caz l-au parașutat din neant, pe George Tuță. Au schimbat conducerea care lucra de 4 ani de zile la nivelul PNL Sector 1, într-o manieră intempestivă și au adus o persoană cu notorietate zero. Deci, în momentul în care pornești de la notorietate zero este foarte complicat să te impui în fața alegătorilor. În consecință, este foarte complicat să câștigi. Ca să vă răspund la întrebarea privind acest tip de coabitare, în primul rând, comasarea alegerilor nu este văzută cu ochi buni, fiind un act nedemocratic. Este un act profund incorect, nedând posibilitatea tuturor jucătorilor să aibă șanse reale. Este ca atunci când în timpul unui meci de fotbal ai schimbat regulile, pentru ca echipa preferată să câștige. Este indecent. Există o masă a alegătorilor care nu sunt de acord. Sunt ori fani PSD, ori fani PNL. Acel tip de alegător va fi pierdut și nu va vota. Bănuiesc că nu se va prezenta la vot, iar nucleul dur al PSD nu va vota niciodată un PNL-ist propus pentru această funcție, ci mai degrabă va merge spre alte soluții. Va vota alte alternative și alte partide.

Avem cercetările care ne prezintă faptul că populația Sectorului 1 este nemulțumită de Clotilde Armand. Această nemulțumire nu este suficientă pentru a o schimba pe Clotilde Armand din funcția de primar. Populația trebuie să iasă la vot. Deci, principalul lucru, pentru că m-ați întrebat care este ultimul mesaj pe care aș dori să îl transmit cititorilor ar arăta așa. Pentru a reuși să o schimbăm pe Clotilde Armand, trebuie să ieșiți la vot. Votați partidele sau candidații în care aveți încredere.

Este Dan Podaru o variantă pentru PSD-iștii care nu vor să îl voteze pe George Tuță?

Sunt o variantă pentru orice locuitor al Sectorului 1, fie că este PSD-ist, fie că este liberal, fie că este USR-ist, orice opțiune ar avea, deoarece înainte de politician, sunt om. Foarte mulți prieteni și foarte mulți dintre locuitorii cu care m-am întâlnit mi-au spus că sunt neschimbat de foarte mult timp și că experiențele politice nu m-au schimbat ca om. Am rămas alături de oameni, am rămas empatic, am rămas interesat de binele comunității, ăsta este principalul lucru. Cu siguranță voi primi voturile tuturor celor care au văzut că sunt o persoană implicată și că m-am luptat activ pentru a transmite adevărul în toate situațiile, indiferent de complexitatea acestora. Și acest lucru l-am făcut din dorința de a-mi ajuta vecinul, din dorința de a ajuta locuitorii.

Scurt CV Dan Podaru

2020 – prezent – Consilier local ales al sectorului 1, din partea PNL

2015 –Membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), alături de Nicușor Dan

2012 – Doctor în Științele Comunicării

2022 – prezent – Coordonator al seriei Modă, în cadrul editurii Tritonic

2013 – Autor al volumului “Semiotica modei – Mutații de gen în moda contemporană” (Editura Universității din București)

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!