Serviciul online Internet Archive (Wayback Machine), cunoscut pentru arhivarea paginilor web, a fost ținta unui atac cibernetic major, afectând milioane de utilizatori.

Internet Archive, atacată de hackeri

Presa internațională transmite că mai mulți utilizatori au raportat că, accesând site-ul, au primit notificări despre o breșă de securitate. Un mesaj alarmant le spunea:

„Ai simțit vreodată că Internet Archive este pe punctul de a suferi o breșă de securitate catastrofală? Tocmai s-a întâmplat. Ne vedem cu 31 de milioane dintre voi pe HIBP!”

HIBP (Have I Been Pwned) este o platformă care permite utilizatorilor să verifice dacă datele lor personale, cum ar fi adresele de email, au fost implicate într-o scurgere de date. HIBP a confirmat ulterior că 31 de milioane de adrese de email și nume de utilizator au fost compromise.

În plus, The Verge a relatat că site-ul Internet Archive ar fi fost vizat și de un atac DDoS (Distributed Denial of Service), ceea ce a perturbat temporar funcționarea acestuia. Fondatorul Internet Archive, Brewster Kahle, a declarat că există riscul ca astfel de atacuri să continue.

Ce este Internet Archive

Internet Archive este un serviciu online non-profit care are misiunea de a conserva și oferi acces gratuit la vasta bogăție de informații din mediul digital, cu scopul de a arhiva cunoașterea umană într-o eră în care informațiile sunt din ce în ce mai volatile și efemere.

Creat în 1996 de către Brewster Kahle, Internet Archive stochează pagini web, cărți, filme, audio și software, oferind o platformă robustă pentru cercetători, istorici și utilizatorii obișnuiți deopotrivă.

Cel mai popular instrument al Internet Archive este Wayback Machine, care permite utilizatorilor să acceseze versiuni arhivate ale site-urilor web din trecut. Wayback Machine este esențială pentru cei care doresc să exploreze evoluția unui site sau să acceseze conținut care nu mai este disponibil online.

De-a lungul anilor, această „mașină a timpului” digitală a devenit un instrument indispensabil pentru jurnaliști, avocați, cercetători și utilizatori care doresc să recupereze informații pierdute.

Wayback Machine capturează automat site-uri web în mod regulat, stocându-le pentru a putea fi accesate ulterior.

Utilizatorii pot introduce adresa URL a unui site și pot alege o dată anterioară pentru a vedea cum arăta pagina la acel moment. De la pagini de știri la bloguri personale, orice site indexat poate fi accesat, iar arhivele conțin miliarde de pagini web din întreaga lume.

