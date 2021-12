Ultimele zile din 2021 – Care sunt cele mai bune baruri din lume ?

„Publicată pentru prima dată în 2009, lista anuală a barurilor îşi propune să fie un „sondaj al gusturilor actuale şi este un indicator credibil al celor mai bune locuri de băut din întreaga lume”, potrivit site-ului companiei, conform CNN.

Anul acesta Barul Connaught din Londra, Marea Britanie a fost desemnat cel mai bun din lume.

Hotelul Connaught, de cinci stele, se află în Mayfai, a fost inaugurat ca hotel Prince of Saxe-Coburg în 1815, iar barul de inspirație cubistă în stilul anilor 1920 a fost deschis în 2008. Specialitatea barului este căruciorul său de Martini, cu ajutorul căruia barmanii oferă clienților o experiență personalizată a băuturilor.

Top 30 cele mai bune baruri din lume

1. Connaught Bar (Londra)

2. Tayēr + Elementary (Londra)

3. Paradiso (Barcelona)

4. The Clumsies (Atena)

5. Florería Atlántico (Buenos Aires) *Cel mai bun bar din America de Sud*

6. Licorería Limantour (Mexico City) *Cel mai bun bar din America de Nord*

7. Coa (Hong Kong) *Cel mai bun bar din Asia*

8. El Copitas (Sankt Petersburg)

9. Jigger & Pony (Singapore)

10. Katana Kitten (New York City)

11. Two Schmucks (Barcelona)

12. Hanky Panky (Mexico City) *Cea mai mare intrare nouă*

13. Insider Bar (Moscova)

14. Baba au Rum (Atena)

15. Manhattan (Singapore)

16. Atlas (Singapore)

17. Zuma (Dubai) *Cel mai bun bar din Orientul Mijlociu și Africa*

18. The SG Club (Tokyo)

19. Drink Kong (Roma)

20. 1930 (Milano)

21. Presidente (Buenos Aires)

22. Maybe Sammy (Sydney)

23. Cantina OK! (Sydney)

24. Salmon Guru (Madrid)

25. Handshake Speakeasy (Mexico City)

26. No Sleep Club (Singapore)

27. Camparino in Galleria (Milano)

28. Cafe La Trova (Miami)

29. Little Red Door (Paris)

30. Dante (New York City)