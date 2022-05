Republica Moldova s-ar putea retrage din Comunitatea Statelor Independente (CIS), aceasta fiind o organizație dominată de Rusia.

Ideea unei eventuale retrageri a Republicii Moldova este deja criticată de Rusia. O declarație în acest sens a făcut, la 23 mai 2022, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Andrey Rudenko.

„Noi credem că ar fi un pas greșit. Moldova are o serie de facilități ca membru CIS. În particular, este membră a unei zone de comerț liber și evident că o asemenea retragere îi va afecta economia. În plus există și acorduri privind migrația sau protecția socială. Retragerea din aceste acorduri va face mai mult rău Moldovei decât altora”, a susținut viceministrul rus.

Punctul său de vedere intervine după cel exprimat, la 17 mai, de Igor Grosu. Acesta este președintele partidului PAS (din care provine Maia Sandu) și al Parlamentului Republicii Moldova. Igor Grosu afirma că Republica Moldova trebuie să pună în balanță avantajele și dezavantajele statutului de membru CIS.

Organizația CIS s-a înființat în decembrie 1991, cu participarea unor țări rezultate din dezmembrarea URSS. În anul 2014, Ucraina s-a retras din CIS, după ce Rusia a ocupat peninsula Crimeea. Cea mai recentă reuniune CIS a avut loc la 16 mai 2022.

