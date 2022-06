Petrecerea de la palat : Regina în rol principal cu Paddington Bear 

Regina a luat lumea prin surprindere sâmbătă, când a luat ceaiul de după-amiază cu Ursul Paddington, jucând pe ecran cu propriile ei sandvișuri cu marmeladă și luminând sărbătorile Jubileului de platină așa cum numai ea putea scriu jurnaliștii The Telegraph.

Monarhul a încântat un public de milioane de oameni din întreaga lume invitând ursul animat la ceai la Castelul Windsor într-o secvență super secretă în onoarea Jubileului.

Schița a fost o surpriză chiar și pentru unii dintre copiii, nepoții și strănepoții ei care se uitau în public și acasă.

S-a spus că și-a dorit să participe pentru a arăta publicului cât de mult au însemnat sărbătorile pentru ea, ea a fost lăudată de regizori pentru „înțelepciunea, căldura și generozitatea” ei în a accepta ideea „emoționantă, dar veselă”.

Ea nu a putut participa la concertul #Petrecerea de sâmbătă seara de la Palat, dar și-a asigurat un rol principal după ce a acceptat să facă o incursiune rară în film.

Concertul Platinum Jubilee a fost pus în scenă în mișcare, rapid și superb, plin de spectacole exuberante și dedicate, chiar dacă tonul a fost mai mult un Royal Variety Show decât o rezumare a 70 de ani de glorios pop britanic.

O dronă care îi mulțumește Reginei pentru anii de serviciu

Regina Elisabeta a II-a a urcat pe tron ​​în același an în care Marea Britanie a obținut primele clasamente de single-uri. Domnia ei a coincis cu nașterea explozivă și cu evoluția continuă a unei lumi vibrante și care bate cultura pop britanică. Deși este posibil să fi avut un impact redus asupra simțului vestimentar al Majestății Sale, ea a prezidat rock ‘n’ roll, reggae, punk, synth pop, techno, hip hop, trip hop, britpop, garage și grime. Pentru a sărbători toate acestea, britanicii au fost tratați cu vechii romantici Duran Duran într-un machiaj suficient pentru a salva industria modei, interpretând imnul îndoielnic de sexist al anilor 80 Girls On Film, în timp ce fotografiile monarhului britanic erau proiectate pe palat.

Montajul a fost cu adevărat inventiv, deși probabil a avut mult mai mult sens la televizor decât în ​​St James Mall.

Brian May a interpretat faimosul God Save the Queen pe acoperișul Palatului pentru Jubileul de Aur, acum 20 de ani. La 74 de ani, s-a întors cu ceea ce a mai rămas din trupa lui Queen cântând pentru aceeași regină, dar de data aceasta a ajuns doar la jumătatea drumului Victoria Memorial. În timp ce acordurile din We Will Rock You au răsunat, chitaristul s-a ridicat pe o platformă de lift, în timp ce toboșarii în masă au ieșit în trupe, menținând ritmul militar. Cântărețul american Adam Lambert, între timp, l-a înlocuit impresionant pe regretatul Freddie Mercury.

Familia regală si premierul Johnson participând la petrecerea de la palat fluturând drapelul britanic pe ritmurile lui Rod Stewart “Sweet Caroline”

A fost un început incitant și au urmat mai multe spectacole pline de vibe, inclusiv cântăreața americană de soul Alicia Keys care a interpretat Girl On Fire în timp ce Palatul ardea în roșu, iar trupa de rock din Manchester Elbow cântând imnul lor multifuncțional One Day like This, în timp ce Union Jacks făceau cu mâna până la mall.

Popul contemporan a fost reprezentat de câțiva DJ și de o mulțime de cântăreți curajosi, dar de nivel al doilea, precum Mabel, Mimi Webb, Ella Eyre, Steflon Don și Jack Newman, oferind amestecuri de hituri ale ultimului deceniu. Toți au fost depășiți de Sam Ryder, vicecampionul Eurovision, în pijamale Union.

Au urmat imnurile vesele ale lui George Ezra, iar superstarul american Diana Ross a încheiat concertul.