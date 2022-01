Ninsori puternice în SUA. Mii de zboruri au fost anulate

Coasta de est a Statelor Unite a fost lovită de o furtună de zăpadă și a provocat un adevărat haos. Cel puțin 6.000 de zbouri aeriene au fost anulate.

Cinci state au declarat stare de urgență cu câteva ore înainte ca ninsorile abundente și vânturile puternice să lovească zona, potrivit BBC. Aproape 6.000 de zboruri din SUA au fost anulate.

Meteorologii avertizează că temperaturile scăzute vor rămâne o problemă în cea mai mare parte a nord-estului, iar furtuna de zăpadă se va muta în statul Maine.

