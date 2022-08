Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fluturat spectrul dezastrului de la Cernobîl şi a lansat un apel la noi sancţiuni împotriva Rusiei, în urma unor noi lovituri la centrala nucleară Zaporojie.



„Lumea nu trebuie să uite Cernobîlul şi faptul că Zaporojie este cea mai mare centrală electrică din Europa. Dezastrul de la Cernobîl (în 1986) este explozia unui reactor, iar centrala de la Zaporojie are şase reactoare”, a declarat Zelenski, în discursul video zilnic.



Situl centralei Zaporojie, în sudul Ucrainei, se află sub control rus din 4 martie. A fost bombardat de două ori la sfârşitul săptămânii trecute, inclusiv lângă un reactor. Kievul şi Moscova s-au învinuit reciproc pentru aceste lovituri.



„Trebuie noi sancţiuni împotriva statului terorist şi împotriva întregii industrii nucleare ruse care creează ameninţarea unei catastrofe nucleare”, a continuat Volodimir Zelenski.



Reactorul numărul 4 al centralei de la Cernobîl a explodat la 26 aprilie 1986, provocând cel mai mare accident nuclear civil şi degajând un nor radioactiv care s-a răspândit în toată Europa.

